Reality show o uprchlících rozděluje Polsko. Je to "pornografie bídy", tvrdí kritici

Oznámení polské televize TVN, že na podzim odvysílá reality show o uprchlících, rozpoutalo v zemi vášnivou polemiku.

Pořad s názvem Vraťte se, odkud jste přišli se ještě ani neobjevil na obrazovkách a už zní výtky, že se producenti chtějí přiživit na lidském utrpení, překračují etické hranice a zbavují uprchlíky lidské důstojnosti.

Televize však argumentuje tím, že chce zlepšit pochopení citlivého a kontroverzního problému. "Nedokážu si představit, jak mohlo někoho napadnout, že chceme dělat pořad, který někoho připraví o důstojnost. To je absurdní. Je to přesně naopak. Stačilo by se podívat třeba jenom na prvních 20 minut prvního dílu australské verze tohoto pořadu," brání show její moderátor Piotr Kraśko.

Ten v doprovodu šesti Poláků - tří odpůrců přijímání migrantů v Polsku a tří stoupenců evropského přístupu k migraci - vyrazil proti proudu uprchlíků přes Německo, Rakousko, Maďarsko, Srbsko, Řecko, Libanon až do iráckého Kurdistánu.

Skoro měsíc všichni žili "jako uprchlíci" a poznávali jejich příběhy - bez peněženky a mobilního telefonu, v táborech pro utečence či na lodi s převaděči. Měli poznat realitu, aby se na konci ukázalo, zda a jak změnili na migraci názor.

"Chtěli jsme se dozvědět, zda je dobře, že v Polsku uprchlíky nepřijímáme, ačkoli v jiných zemích jsou jich statisíce. Zda chtějí v Evropě vybudovat islámský stát, anebo normálně žít. Zda chtějí nařizovat ženám nosit burku, anebo se raději těšit ze svobody. Ta cesta mohla změnit naše názory, ale ve skutečnosti změnila nás samé," vysvětloval Kraśko.

"Není normální zvát diváky, aby spolu s účastníky putovali v opačném směru než lidé prchající před pronásledováním. Je přece jasné, že Polky nebudou znásilňovány a Poláci mučeni, nikdo je nebude bombardovat ani po nich střílet, nebudou prchat skrz minová pole ani nevyplují na moře v chatrných člunech," zapochyboval o užitečnosti pořadu novinář Jaroslaw Kociszewski, který se zabývá Blízkým východem.

Podle moderátora Kraśka nic nenahradí bezprostřední setkání s lidmi a jejich problémy. Hodně Poláků se ale s uprchlíky v životě nesetkalo, nemluvilo s nimi, nedozvědělo se, proč utekli z vlasti, přestože většina uprchlíků se o svůj příběh ráda podělí, protože mají pocit, že svět na ně zapomněl.

Účast na přípravě show odmítly podle konkurenční televize TVP humanitární organizace, které pochybují o etické stránce věci.

"Příjemci naší pomoci utrpěli trauma, unikli válce, viděli umírat členy své rodiny a další strašné věci. V pořadu se nejspíš bude hrát právě na tyto emoce, kterých bychom je chtěli ušetřit," řekla nadaci Thomson Reuters Malgorzata Olasińská-Chartová, která v Polsku koordinuje humanitární pomoc pro Sýrii.

Mluvčí Polské humanitární akce Jakub Belina-Brzozowski usoudil, že TVN mohla mít dobrý záměr, ale udělala chybu, že se soustředila na Poláky místo na uprchlíky. Pořad přirovnal k "pornografii bídy".

Jiní aktivisté doufají, že by pořad mohl pozměnit většinový negativní názor na migranty. "Televize má samozřejmě velkou moc. Mohla by pomoci," řekla Agnieszka Kunická z Refugee.pl.

Většina Poláků se staví proti přijímání uprchlíků. V červencovém průzkumu agentury CBOS jen pět procent dotázaných usoudilo, že Polsko by mělo bezpodmínečně přijmout lidi, kteří utíkají před boji.

Reality show se opírá o australský formát "Go Back to Where You Came From" (Vraťte se, odkud jste přišli) z roku 2011. Od té doby si jej upravili mimo jiné v Dánsku, Nizozemsku, Švédsku, Německu či Belgii. Přípravy na polskou verzi trvaly asi rok a výsledkem mají být čtyři díly.

Podívejte se na ukázku z australské verze pořadu Vraťte se, odkud jste přišli: