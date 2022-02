Mladík odhaluje, jak to chodí v kuchyni u McDonald’s. Záběry hltají miliony lidí

Zmrazení plateb za státní pojištěnce na loňské úrovni navýší plánovaný deficit systému veřejného zdravotního pojištění. Kdyby platby státu za děti, seniory či nezaměstnané nevzrostly ani příští rok, bylo by nezbytné snížit úhrady poskytovatelům zdravotní péče. V tiskové zprávě to uvedl Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který sdružuje šest menších pojišťoven. Ty poskytují služby pro 4,7 milionu pojištěnců. Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli v České televizi řekl, že vláda se zvýšením plateb za státní pojištěnce pro příští rok počítá.

Letos by měl systém veřejného zdravotního pojištění podle schválených rozpočtů pojišťoven hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun. Očekávalo se, že příjmy vzrostou o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun. Rozpočty pojišťoven, takzvané zdravotně pojistné plány, počítaly s navýšením platby za státní pojištěnce od ledna o 200 korun na zhruba 1967 korun, jak to schválila minulá vláda. Současný kabinet při hledání úspor toto navýšení, které mělo do systému přinést asi 14 miliard korun, škrtl. Ministerstvo financí předpokládá, že deficit může částečně zmenšit lepší výběr pojistného.