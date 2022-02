Umělci chtějí z myší udělat chodící kryptoměny. Do DNA jim vloží bitcoin

Anonymní umělci chtějí vložit kryptoměnu bitcoin do DNA myši při oplodnění nebo prostřednictvím geneticky upraveného viru. Ochránci zvířat se podle nich ale nemusí bát, že by hlodavci při experimentu přišli k újmě.

"Chtěli bychom docílit toho, aby hodnota myši stoupala či klesala podle toho, jak kolísá cena bitcoinu. To znamená, že by naše myš za deset let klidně mohla mít cenu sta milionů dolarů, anebo být naopak naprosto bezcenná. Nesnažíme se ale stvořit nějakou zmutovanou příšeru. Jde o umělecký projekt, v rámci něhož zkoumáme, jakou váhu společnost kryptoměnám přikládá," uvedli členové anonymní skupiny BitMouseDAO.

Aby tohoto cíle dosáhli, hodlají nejprve využít takzvané studené peněženky (trezoru), tedy zařízení, do něhož se kryptoměny ukládají, přestože není připojené k internetu. Díky němu budou schopni v offline režimu vygenerovat soukromý platební klíč, který je pro nákup kryptoměn nutný. Píše o tom server Vice.

Následně je však čeká složitější úkol, a to zanést platební klíč do genetického kódu myši. V ideálním případě ho ve spolupráci s odborníky nechají přeložit do odpovídající sekvence zvířecí DNA a zakódují do myších vajíček během oplodnění. Jakmile bude mít myší samička soukromý klíč ve svém DNA, přenese se také na její potomky.

Pokud by se klíč nepodařilo do myši vložit při oplodnění, dostanou ho do ní prostřednictvím geneticky upraveného viru. Ochránci zvířat se však podle nich nemusí obávat, že by zvířata přišla k újmě. Virus by neměl ohrozit žádné důležité životní funkce. "Mluvili jsme o tom s lidmi z biotechnologické společnosti, kteří nás ujistili, že jde o zcela bezpečnou variantu, které se ve farmaceutickém průmyslu používá denně," informovali autoři projektu.

Na uskutečnění projektu momentálně vybírají peníze v crowdfundingové kampani. Dárcům, kteří se rozhodnou přispět, slibují, že jim zašlou první myší mláďata, která se geneticky modifikované samici narodí, a oni se tak stanou držiteli zmíněného platebního klíče. Zatím se do jejich nápadu ovšem rozhodly investovat jen jednotky nadšenců.

Když už budou mít myši platební klíč v sobě, umělci by rádi začali dražit také jejich fotografie prostřednictvím takzvaných nezaměnitelných tokenů známých pod zkratkou NFT. "Myší buňky, ve kterých je kód ukrytý, budou tímto způsobem dál žít a šířit se," dodala skupina.

Umělecké dílo s myší je poctou britskému výtvarníkovi Damienu Hirstovi, jehož nejvíce proslavila zvířata naložená ve formaldehydu, díky čemuž vypadala jako živá.

