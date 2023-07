Tady stála kamera. Čech mapuje místa, kde se točily filmy, seriály i bába pod kořenem

Jak dobře znáte filmová místa? Marek Mičke jich má na seznamu stovky. Dva roky jezdí na výlety a mapuje lokality, kde v minulosti stála kamera. „Nejhezčí je, když se potkám s někým z místních, kdo vzpomíná na natáčení. Třeba u focení scény z Kulového blesku mi pán vyprávěl, jak mu filmaři rozbourali kuchyň, aby Smoljakovi přijel po kolejích vlak s pálenkou,“ říká autor Filmového políčka.

Mičke je povoláním psycholog, dvakrát do měsíce ale vezme fotoaparát a vyrazí na výlet. Míří na jednu z lokalit, kterou si v minulosti vybrali čeští nebo zahraniční filmaři. "Někdy bývá náročné místo najít, často se musím obracet přímo na tvůrce či herce, aby mi s lokalizací pomohli. Snímek se pak snažím vyfotit tak, aby vypadal hezky, což trvá i několik hodin. Nejlepší fotky vznikají, když fotím ve stejnou denní dobu, v jakou se zhruba natáčelo, protože pak fotka vypadá skvěle, málokdy se to ale podaří," říká.

Autor, který fotky sdílí na facebookové stránce Filmové políčko, si před cestou vytiskne screenshot konkrétní scény a na místě se ho snaží zasadit do původních kulis. Vzniká tak jakýsi obraz v obraze. "Jednou jsem na Instagramu zachytil zahraniční profil @steppingthroughfilms, který dělá totéž. Ten koncept mě zaujal. Proto jsem Thomasovi, který účet provozuje, napsal s tím, že bych to rád využil pro filmy natáčené v Čechách, abych to měl ‚posvěcené‘ a jen ho nekopíroval. Teď se jeho nápad snažím rozšiřovat - fotím nejen filmy, ale i historické události, doporučuji, na co se podívat, a hlavně ukazuji místa, kde se točilo i více filmů v rámci jedné lokace, to mě teď baví nejvíc," vysvětluje.

Svou první fotku Mičke věnoval Cillianu Murphymu z filmu Anthropoid. Zachytil ho, jak stojí v ulici U Zvonařky na Vinohradech a fotí Aňu Geislerovou. "Byl jsem po noční, takže jsem byl dost unavený, navíc byla dost zima a já netušil, jestli se mi podaří fotku vyfotit. Zdálo se mi, že na mě každý kouká a říká si, co to dělám za kraviny," vzpomíná. Nakonec nafotil celý film Anthropoid, následovaly filmy jako Adéla ještě nevečeřela, Kobry a užovky nebo Amadeus. Podívejte se.