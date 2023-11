Umělci Martina Šikulová a Matěj Damek tvoří pár jak v osobním, tak v pracovním životě. Avšak trochu neobvyklým způsobem. Dvojice společně založila produkční pornografickou společnost Hrc prc, snímky spolu natáčejí a bývají i jejich aktéry. Snaží se o tvorbu etické a respektující pornografie, která stojí v opozici k velkým pornowebům.

První autorská videa, které tvůrčí duo pod značkou Hrc prc vydalo, jsou diametrálně odlišná od produkce velkých webů. Nejsou totiž hraná. Ne jako údajná domácí videa a čím dál populárnější kategorie "amatérského porna", ale doopravdy. Nejprve se Matěj s Martinou hrát pokoušeli, ale nefungovalo to. "Zkoušeli jsme několikrát to stejné, ale zjišťovali jsme, že ten materiál je strohý a že se strašně kontrolujeme. Měli jsme pocit, že ze sebe musíme vydat tu pravou sexualitu, což byl hrozný nátlak, takže to tam nakonec vůbec nebylo," popisují, co se dělo, než vydali první video.

Přiznávají, že se jedná o velmi osobní materiál, který zobrazuje orální sex. Oba tvůrci jsou přitom v osobním kontaktu poměrně plaší a přiznávají, že jsou trémisti. V prvním autorském snímku přesto nakonec nechali i takové scény, s nimiž zprvu nebyli spokojení. "Je to totiž i o procesu sebepřijetí. Posunulo nás to daleko," reflektuje Matěj. "Spíše dokumentujeme, než hrajeme. Pracujeme se světelností, s audiovizuální formou, s okolím," vyjmenovává.

V jejich přístupu k pornografii je zásadní souhlas se sexem a to, aby se všichni zúčastnění cítili dobře. "A to jak při natáčení, tak po něm. Je to o komunikaci, o tom, abychom si řekli, co se jim líbilo a co ne, a nikdo z nás se za výsledek nemusel stydět a aby herci a herečky dostali řádně zaplaceno," říká dvojice. "Zároveň aby performer dělal pouze věci, které chce, a nepouštěl se kvůli vidině peněz do věcí, které jsou mu nepříjemné," doplňuje. Zatím natáčejí převážně s kamarády, ale spolupráci s dalšími lidmi se prý nebrání.

Pornowebům vládne rasismus a homofobie

Umělci se shodují, že mainstreamová pornografie je "smyslově nudí". Matěj krom toho dodává, že na něj působí naivně a v určitém věku jej - podobně jako spoustu dalších mladých lidí - negativně ovlivnila. Martina pak jako velký problém pornografické produkce zmiňuje rasismus a takzvanou heteronormativitu. Jde o společenský systém, v němž je heterosexualita považována za výchozí nebo preferovanou sexuální orientaci.

"Naposledy mě zarazila jedna česká produkce, která zachycovala sexuální akt pornoherce s Romkou. V popisku bylo něco ve stylu, že je rád, že stihl dosáhnout orgasmu, než domů došlo zbylých 50 členů její rodiny. To velmi podporuje české rasistické stereotypy, které nejsou v pořádku," říká. Dodává, že americké společnosti zase nebílým hercům a herečkám méně platí.

"Když si rozkliknu nějaký pornoweb, automaticky o mně přemýšlí jako o heterosexuálce. Nabízí mi výběr, o kterém si myslí, že je ve společnosti běžný. Vše ostatní se prezentuje skoro jako úchylka. Česko je na serverech prezentované primárně jako národ heterosexuálů," pokračuje Martina. I proto se chce Hrc prc výrazně zaměřovat také na queer tvorbu.

I Věstonická Venuše je porno

Partnerská dvojice se explicitní tvorbou zabývá i ve své umělecké práci a má za sebou několik výstav. Upozorňuje na to, že pornografii společnost vnímá jako neuměleckou tvorbu, ačkoliv to neodpovídá historickému vývoji. "Přitom umění pornografii reflektuje v podstatě od pravěku. Věstonická Venuše a podobné objekty plnily funkci masturbačního materiálu," připomíná.

A jak se staví k tomu, že se k obsahu Hrc prc snadno dostanou i lidé pod osmnáct let? "Podobně je to na celém internetu. My ale zároveň na začátku videa máme upozornění a nad tím text, který lidi znovu vyzývá, aby se zamysleli, zda to opravdu potřebují a aby respektovali své hranice," říkají.

Domnívají se navíc, že jejich obsah není pro děti a dospívající zdaleka tak škodlivý jako většina pornografie na internetu. "Ale nechceme mluvit za všechny. Uvědomujeme si, jak je důležité být pořád otevření, poslouchat všechny názory a zpětnou vazbu, o kterou přímo žádáme. Jsme snad jediní, kdo má na webu napsané, aby nám lidi dali vědět, co je pro ně v pohodě. Chceme, aby obsah spoluutvářeli," vysvětlují. Více o produkčním studiu Hrc prc se dozvíte ve videu v úvodu textu.