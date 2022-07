Stále více lidí sleduje porno v práci. Berou to jako odměnu i projev rebelství

Jaderná elektrárna Temelín chce příští rok dodat do přenosové soustavy až o 4000 megawatthodin elektřiny víc než letos. Odpovídá to zhruba roční spotřebě 1150 domácností. Temelín toho chce dosáhnout tak, že upraví provoz čerpadel, která dopravují vodu do chladicích věží. Umožnila to matematická metoda zpracování velkých dat (takzvaná big data), díky které ČEZ využil provozní a meteorologická data za posledních pět let.

"Je to podobné jako jízda autem, kdy způsob jízdy ovlivňuje spotřebu. Díky řízení provozu chladicích věží můžeme snížit spotřebu cirkulačních čerpadel. A ušetřenou elektřinu můžeme dodat do přenosové sítě," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.