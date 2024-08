Sbalte si jen tři věci a vyrazte na cestu. Influencerka radí, jak vystoupit z rutiny

Nechte doma telefon, sbalte si tři věci, sejděte se v pátek na nádraží a kupte si na vnitrostátní přepážce jízdenku tam, kde člověk před vámi. Tak vypadá spontánní cestování, které společně se svým manželem podniká a propaguje influencerka a cestovatelka Tereza Schindlerová. "Budete mít pocit svobody. Nemáte plán, nic nemusíte," říká autorka blogu a instagramového účtu Cestuj za babku.

"Dostali se na výstavu paroží ve slovenské Myjavě, stopli jsme si průvodce, který nás rovnou vzal do katakomb jednoho kostela v České Kanadě nebo jsme si několikrát na ulici od lidí půjčovali telefon, abychom kontaktovali penzion kvůli noclehu, který měl na dveřích napsáno: 'Volejte'…," popisuje Tereza Schindlerová nečekané situace, které společně s manželem zažívají na spontánních cestách.

Několik let nazpátek si ještě v době před narozením dvou dětí řekli, že chtějí společně na výlet, který bude dobrodružnější, než jen že si najdou cíl, jízdní řád a zarezervují hotel. "Cestování máme oba v malíčku, tak jsme hledali způsob, jak si jej okořenit," popisuje autorka blogu a instagramového účtu Cestuj za babku, kde ji sleduje více než 100 tisíc sledujících. "Takhle objevíte místa, na která by vás nenapadlo vyrazit. Vedete dlouhé konverzace s partnerem i spolucestujícími, jste pozornější vůči okolí, lidem i věcem," popisuje.

Napotřetí to vyjde

Od roku 2016 vyrazili celkem do desíti měst, která náhodně zvolili jako výchozí bod výletu. Odtud pak během víkendu pokračovali na další místa a do dalších tří až pěti měst, jak to zrovna ze situace vyplynulo. Mezi nimi například Zábřeh na Moravě, Broumov, Pelhřimov, Jindřichův Hradec nebo Jihlavu. "Protože bydlíme v Praze, musí to být cesta mimo Středočeský kraj a do jiné destinace než na všech předešlých spontánních výletech. Pokud se to napoprvé nepovede, jdeme do fronty znovu. Vždy se nám podařilo mít úspěch nejpozději napotřetí," říká Tereza a popisuje, jak může takový výlet vypadat.

"V pátek večer dorazíme na místo, zapamatujeme si odjezdy vlaků na další den, prozkoumáme mapu města před nádražím a vyrážíme do centra hledat ubytování. Jakmile máme nocleh, jdeme se projít, prozkoumat město a najíst se," popisuje Tereza, která začala o nízkonákladovém cestování blogovat na vysoké škole před 16 lety.

"Další den si většinou koupíme síťovou jízdenku pro daný region, díky které můžeme jezdit vlaky a mnohdy i autobusy neomezeně. Jedeme, kam nás napadne, prozkoumáváme, a když zrovna nic nejede, tak stopujeme. Také si nastudujeme kulturní vývěsku a navštívíme letní kino, městské slavnosti nebo koncert," dává tip.

V sobotu pak zakotví v dalším městě, ubytují se a v neděli pokračují ve stejném duchu s tím rozdílem, že odpoledne až navečer se vrací zpět do Prahy. Největším rizikem spontánních výletů je podle Terezy ubytování na první, páteční večer.

"Někdy totiž do destinace dorazíme pozdě, takže je to vždy trochu adrenalin. Například v Broumově měli poslední volný pokoj jen díky tomu, že někdo nedorazil. Už jsme plánovali noc v non-stopu. V Jihlavě nás naopak překvapila nižší víkendová cena pokoje," vyjmenovává.

Spontaneita není vždy "za babku"

Zatímco v Mariánských lázních spali na ubytovně za 300 korun na noc, jindy jim nezbylo moc jiných možností, než do noclehu investovat 2500 korun. Ani jízdné není první den cesty levné, protože jej kupují na poslední chvíli. "Na druhou stranu síťová jízdenka o víkendu je super. Stravujeme se pak v kombinaci restaurace-supermarket," říká Tereza, která tento tip výletu neřadí mezi ty "za babku". "Za spontaneitu tady platíte vyššími cenami," dodává.

Každý si samozřejmě může upravit pravidla spontánního cestování tak, aby mu vyhovovala. "Vezměte si vypnutý telefon nebo víc věcí. Nebo si jen zkuste stoupnout do fronty a poprvé jízdenku nekoupit, až třeba příště. Má to být primárně dobrodružství a zábava," říká Tereza, která s manželem cestuje jak v létě, tak v zimě.

"V zimě člověk nepotřebuje ani ten baťůžek, protože se mu tři věci vejdou do kapsy u bundy," směje se. "Ohledně tří věcí s manželem spolupracujeme. Jeden vezme pastu, druhý kartáček. Pak většinou deodorant, jedno náhradní spodní prádlo, v létě plavky. Někdy to vyjde i na hřeben. Peněženka, klíče, kapesník a čepice se nepočítají," vyjmenovává cestovatelka, která s manželem na spontánní výlety jezdí bez dětí. "S dětmi plánujeme. Doposud to pro nás bylo primárně o nerušeném společném čase," říká.

Tereza za svůj život procestovala s dětmi i bez nich 55 zemí. "Cestování mi dodává nadhled. Nemám ráda stereotyp a každodennost. Na každém kroku je něco zajímavého. A tím nemyslím kulturní památku, ale třeba opuštěný hotel nebo zapadlou vesničku," popisuje Tereza, která například díky platformě Home Exchange, v níž si s lidmi vymění domov, ušetřila za ubytování více než 300 tisíc.

"Spontánní i nízkonákladové cestování je způsob, jak poznat svět jiným způsobem než klasickým turismem. Je to o tom vyzkoušet si, co všechno je možné, aniž by si to člověk myslel. A že svět není nebezpečné, ale skvělé místo," uzavírá.

Video: Jak ušetřit na cestách? Nevozit moc věcí a jíst jako místní, říká Schindlerová (13.8.2022)