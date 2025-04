Nový trend. Mladí o velikonoční tradice nestojí a raději s kufrem v ruce cestují

Zatímco dříve byly Velikonoce spojovány s rodinnými setkáními, tradicemi a křesťanskými rituály, dnes stále více mladých Čechů vnímá tyto svátky spíše jako ideální příležitost k cestování. Trend potvrzují i data Slevomatu, který zaznamenává rostoucí zájem o velikonoční pobyty v Evropě zejména mezi bezdětnými cestovateli ve věku 20 až 35 let.

"Dělí se to podle věku. Zatímco lidé ve věku 30 až 45 let upřednostňují nákladnější rodinnou lyžovačku během jarních prázdnin a Velikonoce doma, mladší Češi, hlavně z řad generace Z, upřednostňují dovolenou na Velikonoce. Jsou to převážně mladí a bezdětní Češi, kteří během čtyř dnů volna vyrazí místo práce na výlet s kamarády," říká Tomáš Braverman, CEO Slevomatu.

Last minute po Evropě

Zájem o kratší pobyty v tomto období každoročně mírně stoupá, a i když se nejedná o dramatický nárůst, trend je zřetelný. Zvláště mladí lidé podle Bravermana často plánují tyto cesty na poslední chvíli. "Hodně lidí nechává koupi kratších pobytů na poslední chvíli, zejména mladí lidé, kteří těmto svátkům moc neholdují a radši vyrazí za zážitky mimo domov. Vrchol prodejů tedy očekáváme zhruba týden před samotnými Velikonocemi," dodává.

Největší poptávka letos směřuje k pobytům v české přírodě, která na jaře láká svou rozkvétající atmosférou. Zájem je rovněž o poznávací cesty po Evropě, především do metropolí jako Lisabon, Amsterdam nebo Paříž. Naopak lyžařské zájezdy tvoří letos pouze malou část prodejů, a to kvůli pozdnímu termínu svátků, které připadají až na druhou polovinu dubna.

Češi jsou za sváteční pobyty ochotni utratit více než dříve. "Loni Češi za velikonoční pobyt utratili průměrně 6000 Kč, letos je to zhruba osm tisíc korun," upřesňuje Braverman. Zatímco tuzemskou dovolenou lze sehnat poměrně levně, některé vzdálenější destinace za poslední roky zdražily.

Pozor na státní svátky

Cestovatelé by měli být obezřetní při výběru destinací s ohledem na možné sváteční omezení. "Velikonoce se dotknou pobytů primárně v Evropě, zejména v Polsku a Itálii. Obě země jsou velmi křesťansky založené, takže tamní obyvatelé svátek slaví poctivě a ve velkém. V polských městech mohou lidé čekat omezenou otevírací dobu ve většině podniků, na jihu v Itálii pak davy turistů, kteří míří do Říma oslavit Svatý rok," upozorňuje Braverman.

Z pohledu cestovatelského trhu se tak Velikonoce stále více proměňují. Z tradičního svátku se stává období krátkých dovolených a zážitkových výletů. Pro mladé generace přestávají být symbolem folkloru a náboženských zvyklostí a mění se v moderní formu odpočinku spojenou s objevováním nových míst a kultur.