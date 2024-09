Stačí pohladit prsa Julii a udělat selfie. Sociální sítě ničí svět, zlobí se UNESCO

S každým turistickým selfie zmizí trocha nejúžasnějších světových památek a přírodních scenérií. Pokud budou lidé pokračovat v selfíčkovém šílenství, mnoho nádherných míst bude nenávratně poškozeno nebo zcela zanikne, varuje světová organizace pro vědu, vzdělání a kulturu UNESCO. Navíc vyzývá k tomu, že je potřeba selfie turistiku omezit, nebo raději zcela vymýtit.

Jen aby bylo jasno: lidem z UNESCO nevadí, když si uděláte rodinnou fotku před známou památkou nebo s pozadím slavné přírodní scenérie. Trápí je "trend, kdy cestovatelé navštěvují destinace především proto, aby si pořídili své fotografie a sdíleli je na sociálních sítích," uvedl na základě rozhovoru s mluvčím organizace britský deník Mirror.

Kvůli této selfie turistice, která nemá jiný cíl než pořídit si fotku sebe sama, se některé destinace hroutí pod nekončícím náporem selfíčkářů. Ty mnohdy vůbec nezajímá místní historie, příroda ani kultura. Jediné, o co jim jde, je odezva na jejich fotky na TikToku nebo Instagramu. A podle toho se na navštívených místech i chovají.

Podle mluvčího organizace UNESCO sociální sítě tento fenomén ještě posilují nastavením svých algoritmů a tím, že před problémem schovávají hlavu do písku. Algoritmy sítí jsou nastaveny tak, že vizuálně zajímavý obsah znamená více "lajků" a větší dosah příspěvků. Jejich autoři pak mají pocit důležitosti a toho, že se o ně někdo zajímá.

Problémy rostou, místní zuří a památky trpí

Na místech, která jsou zrovna trendy na sociálních sítích, se shromažďuje nadměrné množství lidí a důsledky overturismu pak vedou k nenávratnému poškození a ničení slavných historických památek, přírodních lokalit i místních komunit. Návaly selfíčkářů na místech, která se stala "virálními", mají totiž velmi negativní dopady na životy místních lidí.

Overturismus s sebou přináší například tlak na ceny bydlení v dané oblasti. Kvůli extrémnímu zájmu o krátkodobé ubytování vystoupají tak vysoko, že místní už nemohou v místě sehnat cenově dostupné pronájmy a nemohou si ani koupit byt nebo dům. Bytů ubývá, protože se mění na penziony, apartmány nebo jsou pronajímány přes platformy, jako je Airbnb. Mizí také obchody s běžným sortimentem a dostupnými cenami a nahrazují je prodejny předražených suvenýrů.

Stojí ještě někdo o autentický zážitek?

Fakt, že návštěvníkům jde jen o selfie, a nikoliv o poznání místní kultury a historicky významného místa, mnoha místním obyvatelům velmi vadí. Často mají pocit, že turisté svým chováním jejich národní poklady znevažují. Snaha pořídit dokonale sebestředný záběr s ikonickou památkou v pozadí vede v některých případech "k neuctivému chování, vandalismu nebo dokonce k nehodám," uvádí UNESCO a varuje, že celý negativní trend vede k ohrožení udržitelnosti cestovního ruchu.

To vše vyvolává u UNESCO obavy. Jde o identitu a historii komunit, které jsou správci daného majetku. Velmi je to ovlivňuje," dodal mluvčí organizace.

Selfie turistiku je třeba omezit. Ale jak?

Na svých telefonech a sociálních sítích už je lidstvo tak závislé, že selfie turistiku určitě nepůjde jen tak vymýtit. To si v UNESCO uvědomují, přesto však apelují na to, aby se tento typ turistiky omezoval. A to jak pomocí opatření mířících proti tomuto jevu, tak i podporou udržitelného turismu.

Destinace už začínají zavádět strategie řízení návštěvnosti, jako je omezování počtu návštěvníků, časové vstupenky nebo dokonce úplné omezení přístupu do některých oblastí. Jednou z lokalit, kde k tomu v současné době dochází, jsou italské Benátky. S nadměrným množstvím turistů si teď zkouší poradit i Barcelona.

UNESCO věří ve vymítání čerta ďáblem

Podle rozhovoru v deníku Mirror vidí UNESCO možnost, jak prosadit změny, v sociálních sítích. Tedy tam, odkud vyrůstají kořeny celého problému se selfie turistikou. "Zejména influenceři hrají mocnou roli při utváření trendů v cestovním ruchu a jejich činy mohou vytvářet precedenty pro miliony následovníků. Vzděláváním influencerů a následným vzděláváním jejich publika o dopadech jejich aktivit se zvýší zodpovědné chování v cestovním ruchu," doufá UNESCO.

Zároveň nabádá turisty, aby k navštíveným místům přistupovali s respektem a udělali si čas na skutečné poznání jedinečné kultury a dědictví ikonických destinací. Apeluje na ně také, aby si uvědomili, že jejich činnost má vliv na zachování těchto míst a na blaho komunit v jejich okolí. "Podporou hlubšího propojení mezi cestovateli a místy, která navštěvují, můžeme směřovat k modelu cestovního ruchu, který je obohacující a zároveň udržitelný," tvrdí UNESCO.