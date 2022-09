Stačí čtyři minuty zdvořilostní konverzace a tušíte, co je člověk zač, zjistili vědci

Extroverti si v nezávazné konverzaci libují, pro introverty naopak bývá utrpením. Stačí přitom pouhé čtyři minuty zdvořilostního povídání, aby člověk odhalil své osobnostní rysy, vzbudil u svého protějšku pozitivní, či negativní dojem, a ovlivnil tak tón všech dalších interakcí. Vyplývá to z výzkumu britských vědců.

Autoři studie publikované v odborném časopise PLOS One oslovili 338 lidí, kteří se do té doby vzájemně neznali, a rozdělili je do dvou skupin. Někteří si měli se svými protějšky čtyři minuty povídat a někteří je naopak neměli vůbec oslovovat. Všichni ještě před experimentem vyplnili osobnostní a inteligenční testy. Píše o tom deník The Guardian.

Následně účastníci dostali za úkol uhádnout, jestli je jejich komunikační partner spíš extrovert, nebo introvert, a jestli se při dvou navazujících strategických hrách o peníze zachová jako týmový hráč, nebo sobec. Ukázalo se, že lidé, kteří s druhými vedli small talk, dokázali lépe předvídat jejich osobnostní charakteristiky i IQ.

"Už po pár minutách společenské konverzace si začínáme utvářet obrázek o tom, co je člověk, se kterým si povídáme, zač. Zjišťujeme, jestli je komunikativní, nebo uzavřený, optimistický, nebo pesimistický, společenský, nebo samotářský. První dojem pochopitelně není přesný, ale bývá pro nás velmi užitečný," přiblížil profesor behaviorální ekonomie na Univerzitě ve Warwicku a spoluautor studie Daniel Sgroi.

Při druhém experimentu dali vědci každému účastníkovi dvacet liber (566 korun) a zeptali se jich, jestli by obnos nechtěli vložit do společné pokladničky, kterou by sdíleli se svým komunikačním partnerem. Lidé, kteří s přiděleným parťákem při předchozím pokusu mluvili, dokázali lépe odhadnout, zda bude chtít přispět. Navíc měli sami o 30 procent vyšší ochotu se o peníze rozdělit než jedinci, kteří se svými protějšky small talk nevedli.

"Zdvořilostní konverzace může mnohým z nás připadat jako ztráta času, která člověka jenom zdržuje od důležitějších aktivit. Náš výzkum však potvrzuje, že jde o užitečný nástroj, který nám pomáhá získat přehled o lidech v našem okolí, a snadněji tak rozpoznat, jak se budou chovat," dodal Sgroi.

Mohlo by vás zajímat: Obětí se může stát každý. Podvodníci na seznamkách jsou rafinovaní, říká Šetinová