Čtrnáct sester: Nová vlna české ženské fotografie se poprvé představuje v Praze

Je čarodějkou, je porodní asistentkou, je léčitelkou a je i hororovým příběhem. Je mýtem a snem, co se vrací každou noc. Je to matka, dcera a sestra. Je neuchopitelným meziprostorem, vyčpělou tradicí a tělem. Takto, avšak zdaleka ne úplně, by se dal popsat ženský fotografický spolek Sisters in Photography, který 16. ledna poprvé představí tvorbu všech čtrnácti autorek v Leica Gallery v Praze.

Název výstavy "Sister of a Sister of a Sister" odkazuje na "Sisters in Photography", což je první český ženský novodobý fotoklub. Fotografky v něm spojila připravovaná výstava, iniciovaná česko-německým fotografem, vydavatelem časopisu Photonews a kurátorem Denisem Brudnou na začátku roku 2024. Výstava se tehdy nakonec neuskutečnila, ale byla podnětem, který dal Sisters dohromady. Jak jméno spolku napovídá, pojítkem je vzájemná podpora, motivace, spolupráce a sdílení tvůrčího procesu a experimentu mezi členkami. Jejich tvorba je různorodá, tematicky spíše nesouvisející, společně v sobě a ve svém záměru však nesou vzájemnou ženskou solidaritu a vnášejí ji do fotografického uměleckého prostředí, které je spíše individualistické a kompetitivní. Inspirují se tak zahraničními ženskými fotokluby a v českém prostředí navazují na převážně mužskou tradici fotoklubů sahající až do počátků média fotografie. K tomu všemu ovšem přidávají feministickou tradici sesterství. V tomto duchu se chtějí do budoucna i prezentovat společnými výstupy a tematickými průsečíky v jejich tvorbě. Skupinová výstava Sister of a Sister of a Sister má být prvním takovým společným počinem. Představuje tvorbu Evy Bystrianské, Lenky Grabicové, Jolany Havelkové, Jany Hunterové, Gabriely Sauer Kolčavové, Terezy Kopelentové, Terezy Jobové, Wlasty Laury, Evy Mořické, Michaely Pospíšilové Králové, Báry Prášilové, Dity Pepe, Kateřiny Sýsové a Petry Vlčkové. Sisters tvoří kolektiv a zároveň jsou autonomními tvůrkyněmi, které se věnují ženským i jiným tématům. Každá autorka přináší svou vlastní zkušenost, pohled a způsob práce. Kurátorka výstavy Alžběta Čermáková tak diváka provede rozdílnými světy a přístupy jejich vidění. O výstavě Sister of a Sister of a Sister, Leica Gallery Praha. Kolektivní výstavy se účastní autorky Eva Bystrianská, Lenka Grabicová, Jolana Havelková, Jana Hunterová, Gabriela Sauer Kolčavová, Tereza Kopelentová, Tereza Jobová, Wlasta Laura, Eva Mořická, Michaela Pospíšilová Králová, Bára Prášilová, Dita Pepe, Kateřina Sýsová, Petra Vlčková. Kurátorkou je Alžběta Čermáková. Výstava probíhá od 17. ledna do 2. března 2025