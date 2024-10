Za Scarlett Johansson záhadně "zmizela" žena. Podivné video dodnes vzbuzuje vášně

Dodnes po sociálních sítích koluje záhada týkající se jednoho videa s herečkou Scarlett Johansson. Za známou celebritou totiž ve videu z afterparty Zlatých glóbů v roce 2006 zmizela neznámá žena. O koho šlo a co za zmizením stálo, se dozvíte v novém dílu pořadu Zpátečka.

"Sledoval jsem to asi dvacetkrát ve snaze najít důvod, který by mě uklidnil. Musel tam za ní být průchod! Musí být nějaké vysvětlení. Já vás prosím! Moc mě to zajímá," okomentoval například video na sociální síti X jeden z uživatelů. Jiní se snažili záhadu objasnit humorným přístupem. "Možná je to fyzické převtělení chatGPT. To by to vysvětlovalo," napsal jiný.

Video na sociálních sítích lidé dodnes stále sdílejí s tím, že jde o něco nevysvětlitelného. Na záběrech je totiž vidět, jak tmavovlasá žena zajde za herečku a doslova "zmizí". I když za Johansson prochází další lidé, po ženě není ani stopy.

V roce 2023 herečka objasnila část záhady. Ve večerní show Jimmyho Fallona se na virální video podívala a nejen moderátora překvapila svou reakcí. "Pane bože, to je moje máma," uvedla k identitě procházející ženy.

Později se vyřešilo i údajné zmizení ženy. Na internetu se totiž objevilo jiné video, které ukazuje pohled z odlišného úhlu a dokazuje, že šlo o optickou iluzi. Ženu zastínil procházející muž a to způsobilo efekt, jako kdyby se vypařila.

