Video, které potěší zejména škodolibé. Bezelstné oslavenkyni ulétly peníze

Čeští basketbalisté budou příští rok na mistrovství Evropy hrát v základní skupině D doma v Praze vedle Polska také se Srbskem, Finskem, Izraelem a Nizozemskem. Rozhodl o tom dnešní los v Berlíně. Další tři skupiny se budou hrát v Kolíně nad Rýnem, Miláně a Tbilisi.

"Bude to velmi vyrovnaná skupina, ve které může kdokoliv porazit kohokoliv, snad jen s výjimkou Srbska. Se skupinou můžeme být spokojeni, ale v tuhle chvíli nikdo neví, v jakém složení budou týmy hrát, kdo přijede a v jaké formě," řekl reprezentační trenér Ronen Ginzburg.

Turnaj, který byl kvůli pandemii koronaviru a posunu olympijských her o rok odložen, se uskuteční od 1. do 18. září 2022. Do play off postoupí čtyři celky z každé skupiny. Vyřazovací fáze se bude hrát v Berlíně.

Kouč Ginzburg, který získal loni v říjnu i české občanství, se může mimo jiné těšit na zajímavý souboj s reprezentací rodné země. Naposledy s Izraelem Češi hráli v červenci 2014 v přípravě v Moskvě a vyhráli 73:63.

"Samozřejmě, tohle bude hodně speciální a zajímavé. Zatím jsem hrál jen proti izraelským týmům na klubové úrovni, ne proti národnímu týmu. Je to vidět už teď, kdy mi hned po losu volala izraelská média a ptala se na Satoranského, Veselého, Hrubana," uvedl Ginzburg.

Z nejsilnějšího prvního koše dostal jeho výběr obhájce stříbra Srbsko. S ním Češi při posledním setkání prohráli v duelu o konečné páté místo na předloňském mistrovství světa v Pekingu 81:90, přesto dosáhli historického úspěchu.

S Finskem se Češi utkali v kvalifikaci na MS v Číně a zvítězili jak v listopadu 2017 v Helsinkách (64:56), tak i o sedm měsíců později doma v Pardubicích (77:73). S Nizozemci sehráli naposledy v srpnu 2014 dva přípravné duely před ME a dvakrát vyhráli (77:68 a 65:51).

Protože německá basketbalová legenda Dirk Nowitzki vytáhl Česko z osudí až jako posledního z pořadatelů do skupiny D, turnaj pro tým začne až v druhý den šampionátu v pátek 2. září soubojem s Polskem. O den později narazí Češi na Srbsko, 5. září se utkají s Nizozemskem, o den později s Finskem a 8. září s Izraelem.

"Izrael ale není jediným týmem ve skupině. Jsou tam i další, kteří zaručují skvělou atmosféru. Finové určitě přivezou hodně fanoušků, Polsko také," řekl Ginzburg v očekávání dobré atmosféry v O2 areně. "Srbsko je možná nejlepší v Evropě i na světě. Bude to ale skvělá atmosféra a dobrá zpráva pro fanoušky, že uvidí všechny tyto hvězdy," vyhlížel Ginzburg duel se srbskými hvězdami v čele s Nikolou Jokičem či Bogdanem Bogdanovičem.

"Jsem optimistický směrem k EuroBasketu. Ne kvůli dnešnímu losu, ale všeobecně. Věřím, že pokud budeme zdraví, můžeme pro Česko uhrát velké věci," doufal Ginzburg v podobnou cestu jako na MS v Číně.

Polsko si vybral český celek jako partnerský tým do skupiny už dopředu v polovině března. Německo si tehdy zvolilo do skupiny Litvu, Gruzie Turecko a Itálie Estonsko. Ginzburgův tým byl při losu nasazen do druhého koše.

Ve skupině A se vedle domácí Gruzie a Turecka představí úřadující mistři světa Španělé, Rusové, Belgičané a Bulhaři. Němci budou v "béčku" hostit vedle Litvy také Francii, obhájce triumfu Slovinsko, Maďarsko a Bosnu a Hercegovinu. Ve skupině C byli k Itálii a Estonsku přilosováni Řekové, Chorvati, Ukrajinci a Britové.