Sameček Jonathan se stal nejstarší želvou v historii. Letos oslaví 190. narozeniny

Nejstarší obyvatel ostrova Svatá Helena má čtyři nohy a krunýř. Želví sameček jménem Jonathan letos oslaví 190. narozeniny a už teď se může pyšnit zápisem v Guinnessově knize rekordů. Navzdory vysokému věku stále výborně slyší a nechybí mu ani sexuální apetit.

Když se želví sameček Jonathan narodil, královna Viktorie byla ještě puberťačka. Zatímco britská královna zemřela už před 120 lety ve věku 81 let, Jonathan stále chodí po světě a srší energií. Zřejmě nejslavnější obyvatel ostrova Svatá Helena letos slaví 190. narozeniny, což z něj dělá nejdéle žijící želvu v historii. Píše o tom zpravodajský web stanice CNN.

Podle dochovaných záznamů se sameček narodil kolem roku 1832 na Seychelách. Později byl darován siru Williamu Grey-Wilsonovi, který si ho v roce 1882 vzal na Svatou Helenu, když se na ostrově pod britskou správou stal guvernérem. Za dobu Jonathanova života se na pozici guvernéra Svaté Heleny vystřídalo dalších 31 úředníků.

V Guinnessově knize rekordů se Jonathanovi už loni podařilo nahradit želvu jménem Tu'i Malila, která se dožila úctyhodných 188 let a umřela v roce 1965. Svět během Jonathanova života prošel bouřlivými změnami - od vynálezu žárovky v roce 1878 až po let kosmonauta Neila Armstronga na Měsíc v roce 1969 nebo nástup internetu v novém tisíciletí.

Želví sameček svůj životní styl ale za posledních skoro dvě stě let změnil jen nepatrně. Mezi jeho největší záliby nadále patří spánek, jídlo a páření. Protože mu v jeho věku už neslouží zrak ani čich, musí ho krmit ošetřovatelé. Jeho sluch ovšem navzdory stáří zůstává vynikající a nejcitlivěji reaguje na hlas zvěrolékaře Joea Hollinse.

"Během hřejivých dnů se Jonathan rád opaluje. Svůj dlouhý krk i nohy pořádně vystrčí z krunýře, aby nasál co nejvíc tepla. V chladném počasí se raději zahrabe do listí nebo do trávy a vydrží tam celý den," přiblížil veterinář. Mezi Jonathanovy oblíbené pochutiny podle Hollinse patří zelí, okurka, mrkev, jablka nebo jiné sezonní ovoce.

Společnost mu dělají dvě další želvy jménem Emma a Fred. "Jonathan má i přes svůj věk pořád silné sexuální libido, takže ho můžete často vidět, jak se snaží s Emmou spářit. A občas to zkouší i na Freda. Zvířata si s genderem nedělají příliš velkou hlavu," prozradil Hollins.

Obyvatelé Svaté Heleny želvího samečka považují za místní celebritu a rádi se s ním fotí. "Spousta z nich má doma snímky svých babiček, na kterých pózují s Jonathanem, když byl ještě dítě. Všichni ho tady milují a dávají na něj pozor," dodal Hollins. Momentálně mají domorodci plné ruce práce s přípravami Jonathanovy narozeninové oslavy.

