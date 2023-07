Kvůli invazi na Ukrajinu vyměnila Ruska diplomacii za pečení. Stala se hvězdou oboru

Čtyřicetiletá Jekatěrina Germanovičová, která má ukrajinské kořeny, pracovala jako ekonomická poradkyně na ruském velvyslanectví v uruguayském Montevideu. Loni se na protest proti invazi Ruska na Ukrajinu vzdala diplomatické práce a vydala se novou cestou: začala péct a vyhrála v celostátní kulinářské soutěži této latinskoamerické země.

Germanovičová se narodila před čtyřiceti lety v Záporoží, které tehdy bylo součástí Sovětského svazu, avšak nyní je součástí Ukrajiny. Jako dítě se s rodinou přestěhovala do Moskvy, kde vyrůstala. Na Ukrajinu se v dětství vracela na prázdniny a rodinu má v obou zemích. Občanství má však ruské, napsala agentura, která publikovala i video o bývalé diplomatce.

Když ruská armáda na povel prezidenta Vladimira Putina loni ke konci února vtrhla na Ukrajinu, rozzlobená Germanovičová po několika dnech na svou pozici na ruské ambasádě rezignovala. "Měla jsem velmi slibnou kariéru. Ale zjistila jsem, že není možné pokračovat v zastupování vlády, která bombarduje zemi mého původu," vysvětluje.

Ruska, která hovoří sedmi jazyky, po ukončení desetileté diplomatické kariéry jen s obtížemi hledala jinou práci a upadla do "deprese". Pak se ale na popud kamaráda přihlásila do uruguayské televizní reality show, ve které spolu soupeří amatérští pekaři o ceny v hodnotě 600 tisíc pesos, tedy přes 341 tisíc korun. Nedávno ji vyhrála.



Bolest, která nikdy nezmizí

Její pečení je podle jejích slov z velké části inspirováno tradičními recepty ukrajinské babičky z matčiny strany, která v průběhu soutěže zemřela. Teď bývalá diplomatka plánuje otevřít kuchyni s dezerty v sushi restauraci svého kamaráda a doufá, že jednou bude mít vlastní čajovnu.

O ruské invazi se vyjadřuje jako o "bolesti, která nikdy nezmizí". "Válka lidi polarizovala. Je to trhlina, jejíž náprava potrvá desetiletí… Rodiny byly rozbity, rozděleny," řekla ve svém domě v Montevideu. Ruská vojenská agrese zpřetrhala i její vazby. "Na Ukrajině je jakýkoliv kontakt s lidmi v Rusku považován za zradu a stejné je to i na ruské straně," tvrdí s tím, že někteří ukrajinští příbuzní s její rodinou přestali komunikovat kvůli tomu, že jsou Rusové.

Do Ruska se žena, která v současné době čeká své třetí dítě, v nejbližších letech vrátit neplánuje. Nechce riskovat budoucnost svých dvou synů, hlavně toho nejstaršího, kterému je šestnáct let. Vojenská služba je totiž v Rusku povinná od 18 let. "Nevím, co se stane, pokud pojedu do Ruska. Někteří lidé mi říkají: O nic nejde, nic se ti nestane. Ale veřejně jsem promluvila proti válce," dodala.

