Rakovina? Vyléčí ji milenec. Takhle se v Česku obchoduje se zdravím, ukazuje skrytá kamera

Nový dokument České televize Obchod se zdravím odkryl nezvyklé léčebné postupy a praktiky pražského terapeutického centra Aktip. Jeho aktéři, často vystudovaní lékaři a psychologové, pacientům nabízejí léčení rakoviny milencem či změnu DNA. Podobných zařízení ale podle režisérky filmu Šárky Maixnerové funguje v Česku několik a často jejich pomoc vyhledávají i velmi vážně nemocní lidé. "Mám také zpětnou vazbu od onkologů, kteří mi vypráví příběhy lidí, kteří se vydali cestou Aktipu a do odborných zařízení pak přišli pozdě, ve stavu, kdy je již nebylo možné zachránit. To jsou přesně ty případy, které mě, jak se říká, doslova zvedly ze židle," vysvětluje důvod, proč se do projektu pustila.

Aktéři z pražského terapeutického centra Aktip prý o natáčení dokumentu, který odkrývá jejich "léčebné" postupy, dosud nevěděli. V pondělí večer měl Obchod se zdravím premiéru. Máte už z jejich strany nějakou reakci?

Po pravdě si myslím, že o dokumentu moc dobře věděli a ví. A dosud nijak nereagovali. Samozřejmě nechci nijak predikovat, ale žádnou reakci ani neočekávám. Například fotka Radkina Honzáka (psychiatr a odborník na psychosomatiku, který byl jedním ze dvou odborných garantů dokumentu, pozn. red.) a paní doktorky Klímové, která působí jako odborný garant a vedoucí Aktipu, je podle mého krizovým marketingovým tahem, který jí nevyšel. Pan doktor Honzák je natolik slušný, že jí samozřejmě společnou fotku neodmítl. Od něj samotného také vím, že jí svůj názor sdělil s tím, že svůj postoj na ně v žádném případě nezmění.

Neobáváte se trestního oznámení?

Naprosto netuším, zda to mají v plánu, nebo ne. My jsme do toho projektu vstupovali po velmi dlouhé době rozmýšlení. Všechny kroky jsme samozřejmě konzultovali s právním oddělením. Jiným způsobem než pomocí skryté kamery bychom se ale k pravdě zkrátka nedobrali. Zda centrum uzavřou, nebo budou dělat, že nic, je čistě na nich. Je to otázkou jejich svědomí a cti.

Co reakce diváků nebo lidí, kteří se do rukou centra svěřili?

Těchto reakcí přišla spousta a začaly chodit krátce po odvysílání. Musím říct, že jsme kvůli tomu dnešní noc vlastně nespali. Z jejich počtu se, myslím, dá odvodit, že jde o velmi oblíbené a známé centrum.

Dá se předpokládat, že v Česku je podobných zařízení víc?

Určitě. Měli jsme jich vytipováno víc, a pokud bychom nepořídili dostatek materiálu v Aktipu, navštívili bychom ty další "ordinace", což se možná v budoucnu i stane.

Inklinují k alternativní léčbě spíše ženy, nebo muži?

Myslím si, že jsou to spíše ženy. Řekněme ve zralejším věku.

Když změníte duši, změníte i DNA. Tvrdí psycholožka v dokumentu | Video: Česká televize | 01:04

Největší nebezpečí podobných zařízení podle vás tkví v tom, že pomoc v nich vyhledávají i lidé, kteří jsou vážně nemocní. Znáte nějaké konkrétní případy?

Jedním z nich je například mladá žena, která trpěla závažnou nemocí ledvin a kvůli léčebným praktikám Aktipu skončila na každodenní dialýze. Existují i případy žen s onkologickým onemocněním, které tam chodí na takzvaný neinvazivní mamograf. A mám také zpětnou vazbu od onkologů, kteří mi vypráví příběhy lidí, kteří se vydali cestou Aktipu a do odborných zařízení pak přišli pozdě, ve stavu, kdy je již nebylo možné zachránit. To jsou přesně ty případy, které mě, jak se říká, doslova zvedly ze židle.

V minulosti jsem s umírajícími a vážně nemocnými lidmi již pracovala a moc dobře jsem si uvědomovala, jak jsou zranitelní. Věděla jsem, že jejich vyprávění jsou silně emocionální, a do určité míry jsem tak i pochybovala, nakolik tím jsou jejich stížnosti ovlivněné. Nedokázala jsem si vůbec představit, že by něco takového mohlo existovat. Když začala Ivana (herečka Ivana Lokajová fungovala jako infiltrátorka, pozn. red.) nosit první materiály, pochopila jsem, že nepřeháněli.

Bylo vaším záměrem poukázat i na přístup českých lékařů k pacientům?

Narážím na to hned na začátku a celý ten kolotoč tím vlastně začíná. Lékaři, a musím dodat, že to není zcela jejich vina, vhání některé lidi přímo do chřtánu těmto a jim podobným šarlatánům. Přestavte si, že máte nějaké trápení a přijdete s ním za lékařem, který na vás nemá čas, a vy pak logicky vyhledáváte alternativy.

Aktip se na svých webových stránkách profiluje jako psychosomatické centrum. Chtěli jste dokumentem otevřít diskusi i o tomto tématu?

Tento dokument v žádném případě není zaměřen proti psychosomatické medicíně. Ba naopak. Pan doktor Honzák mě ujišťoval, že on i všichni psychosomatici stojí za námi. Primárním cílem bylo skutečně poukázat na šarlatánství. To, co ukazuje dokument, není ničím, co má nějakou logiku. Není to ani šamanství, ani vykládání karet. Do Aktipu chodí lidé za lékaři, tudíž se tam jdou léčit. Přece pokud chci praktikovat psychosomatiku, musím mít nějaký background. Podle mě jde o naprostou ztrátu důstojnosti, a to ze strany pacientů, tak i ze strany oněch konzultantů.

Psycholožka řeší neexistující deprese. Ukázka z dokumentu Infiltrace | Video: Česká televize | 01:08

Co vás samotnou nejvíce překvapilo, nebo možná vyděsilo?

Nic konkrétního vypíchnout nemohu. Děsivé mi to vlastně přišlo kontinuálně. Nastávaly momenty, kdy jsem nemohla uvěřit, že se to skutečně děje, a přišlo mi to hodně nepravděpodobné. Paní doktorku Klímovou znám z médií, v nichž vystupuje naprosto jinak než na svých školeních. Kdyby Ivana ty materiály nenosila rovnou ke mně, řekla bych si, že snad někde najala ochotníky.

V dokumentu jste hledali odpověď i na to, zda jsou lékaři a vystudovaní psychologové v nezdravotnických zařízeních za svoji činnost zodpovědní stejně jako ti v běžných ordinacích a nemocnicích. Našli jste ji?

Hlavním problém je, že se nejedná o lékařské zařízení, což je chrání před zákonem. V tomto případě je to na osobní zodpovědnosti každého z nich. Výstižně to okomentovala moje kamarádka: "To si neuvědomují, že přijdou do pekla?"