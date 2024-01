Takovou "sodu" před kamerami snad nikdo nedostal. Z videa se stal nadčasový kult

"Napálím tě, ty kanále jeden komunistickej, prašivej." Štáb České televize chtěl v roce 1999 natočit rozhovor s tehdejším komunistickým poslancem Miloslavem Ransdorfem. Interview ale začal sabotovat rozčílený důchodce, na kterého lidé odkazují dodnes. Jeho hláška se dokonce objevila i na tričkách. Podívejte se na nový díl retropořadu Zpátečka.

"Co ho natáčíte, idiota, do televize," ptal se naštvaný muž reportéra, který plánovat udělat rozhovor s komunistickým politikem. "Je demokracie, pane. I komunisté mají právo na názor," snažil se situaci uklidnit redaktor České televize. Senior se ale nenechal odbýt a začal dál nadávat Ransdorfovi i novináři. "Jak to, že jsem tam nemohl já za nim do televize? Co mi na to řeknete," pokračoval muž.

Rozčílený důchodce se sice nedostal do televize, ale postupem času se z něj stala internetová legenda. Lidé na něj i po čtyřiadvaceti letech stále odkazují. "Z cyklu: Občan, jenž si zaslouží sochu," napsal k videu na sociální síti X (dříve Twitter) jeden z uživatelů. Hláška "ty kanále jeden komunistickej" doslova zlidověla a objevila se i na tričkách jednoho e-shopu.

O 14 let později se naštvaný "antikomunista" ukázal na dalším videu. Tenkrát nadával levicovým radikálům na pražském Andělu. "Vy jste komunistka? Tak co tady děláte? Co bych tu nedělala. Jak to, že existujete," ptal se důchodce kolemjdoucí ženy na záběrech.

Podle autorů videa a internetových diskutérů by se muž měl příjmením jmenovat Jaroným. Jeden z komunistů na záběrech ho zároveň označil za "známého provokatéra". Další informace o důchodci nejsou veřejně dohledatelné.

