Milují ho příznivci metalu i sexu. Svůj byznys vybudoval na koleni a díky mamince

"Baťu obdivuju za to, co dokázal jako podnikatel, ale určitě se s ním neztotožňuju. Kdyby viděl, co tady děláme, tak by se dvakrát týdně otočil v hrobě," směje se Rostislav Mikl v bývalé baťovské továrně ve Zlíně. Doslova na koleni vybudoval značku metalových a erotických doplňků Leather & Steel Fashion a dnes dodává více než 450 svých výrobků největšímu metalovému e-shopu u nás.

"Nejsem manažerský typ, tak jsem si dal našich prvních devět výrobků do igelitky a jel za ředitelem Metalshopu Romanem Wytrzensem," vzpomíná Rostislav Mikl. "Zazvonil jsem na zvonek a ptám se, jestli s ním můžu mluvit, tak mi odpověděli, že ho zavolají. Tak stojím na nádvoří a vidím, jak jde ke mně obří motorkář. Napadlo mě, že mě chytne pod krk, poletí igelitka a za igelitkou já," vzpomíná se smíchem svérázný podnikatel.

"Zeptal se mě, co pro něj mám, tak jsem postupně tahal náramky z igelitky, on si je prohlížel a řekl, že vypadají kvalitně a že teda zkusíme, jestli se budou prodávat," vzpomíná na zlomový moment ve svém podnikání před osmi lety.

Nejúspěšnější produkty vznikly náhodou

Devět kusů se nakonec rozrostlo na 450 výrobků, které největší metalový e-shop odebírá a prodává do desítek zahraničních zemí. Jsou mezi nimi opasky, postroje na boty i tělo nebo obojky. Rostislav Mikl je přitom začal původně vyrábět v malé dílně v Lukově u Zlína, odkud také pochází. "Všechno vzniklo díky mé mamince, které mě maximálně podporovala. Když nám dovezli obrácený kříž Ježíše a maminka říkala, že mi to zkazili, protože dali očko k nohám, tak jsem jí jen řekl: 'Mami neřeš to…'. Docvaklo jí to až za chvíli," popisuje pobaveně.

"Ne opravdu, byla skvělá v tom, že věděla, že když něco chci, tak nehledím nalevo ani napravo. Neříkala, že mi to přinese smůlu, ale naopak pomáhala," vzpomíná na - jak sám říká - kruté začátky před osmi lety. Když jsem měl tvořivý týden a vymýšlel novinky, tak měla zakázané chodit do dílny, protože mě rozptylovala. Na druhou stranu když nemohla v noci spát, tak byla ráda, že může jít k ponku," vzpomíná Rostislav s tím, že nejúspěšnější produkty vznikly paradoxně z krize a úplnou náhodou.

"Seděl jsem v dílně a nevěděl, co mám vyrábět. Nebavilo mě to, a tak jsem mlátil do kusu kůže děrovačem, jak mě zrovna napadlo. Pak jsem do něj namontoval různé hroty a po haluzi se z toho stal náš nejúspěšnější obojek Chaos," popisuje Rostislav, který byl kreativcem odmalička. "Kluci od nás z Lukova se mi smáli, že jsem pořád chtěl vyrábět nějaké lodičky na vodu a blbosti, tak se tím nakonec živím," říká. "Třeba jsem odlíval sádrové trpaslíky, a ty kamarádům prodával za dvě koruny. Už tehdy jsem byl nastavený na byznys," říká se smíchem.

Nikdy se nechci zastavit

Protože jej mimo jiné odmalička fascinovaly plné skříně oblečení rodičů, rozhodl se jít na střední oděvní školu. "Jenže po škole se mi nedařilo uplatnit jako zakázkový krejčí. Začal jsem tak pracovat ve firmě, která sériově vyráběla pracovní obleky, to mě ale zabilo," vzpomíná Rostislav, který dal výpověď a strávil léto prací v kempu u svého kamaráda v Luhačovicích.

"Tam jsem prodával v bufetu, připravoval snídaně… A pak jednou v autobuse cestou domů potkám jiného kamaráda, který mi říká, že jeho brácha hledá někoho do svého podniku, ve kterém vyrábí nože. Tak jsem do toho šel," popisuje Rostislav "zlaté období" trvající několik let, kdy se ve firmě postupně vypracoval z dělníka na vedoucího.

"Dělalo mi to dobře, protože se rád posouvám. Nikdy jsem se nechtěl zastavit, ale naopak dojít v daném odvětví na úplnou špičku," vzpomíná Rostislav, kterému nicméně dle jeho slov vypadlo z hlavy, co vlastně chtěl v životě dělat. Když se mu narodilo dítě, přišel zlom, kdy si přál veškerou energii investovat do narozeného syna. "V práci jsem zůstal, ale už ne jako vedoucí. Díky tomu se mi hlavě zase otevřela ta zapomenutá kreativita," vzpomíná.

Tohle musím dělat

Jeho úplně první výrobek byla pouta, která vyrobil kamarádovi jako svatební dar. "V práci v dílně jsem našel kousky kůže, tak mě napadlo, že mu z ocele a luxusní kůže vyrobím něco perfektního," směje se Rostislav. "V televizi tehdy běžel seriál Rodinná pouta, ten mě inspiroval. Když pak novomanželé dárek otevřeli, reakce lidí okolo byly úžasné. Tehdy jsem si řekl, že tohle musím dělat," vzpomíná.

Nejdřív tak vyráběl erotické doplňky na zakázku, přičemž nejdražším a nejbizarnějším kouskem byl podle něj koženo-metalový postroj, který prodal do Belgie za 25 tisíc korun. Protože pro něj ale časem začala komunikace ohledně zakázkových erotických produktů být náročná, rozhodl se Rostislav jít novým směrem sériové výroby. Tehdy oslovil Metalshop.cz a Pragokoncert, pořádající festivaly jako Master’s of rock, Metalfest, Rockcastle a největší metalový festival v Německu Wacken, pro které začal vyrábět reklamní produkty.

V březnu letošního roku založil také nový projekt Sweet design, pod kterým vyrábí mimo jiné produkty oblíbené v LGBTQ+ komunitách. "Jsou to například barevné obojky s pryskyřicovými hroty. Dnešní mladí lidé se na sebe nebojí vzít něco extravagantního," říká s tím, že plánují vyrábět také barevné postroje, a dokonce dilda z pryskyřice. "Mám rád přírodní materiály, baví mě, že každý hrot z pryskyřice bude unikát," vysvětluje a chlubí se, že rozjeli i spolupráci s Nadací Tomáše Bati.

"Budeme pro ně vyrábět náramky i opasky s nerezovým zapínáním a logem firmy Baťa z 30. let. Bude tam béčko a Baťův podpis," popisuje a dodává, že pro nadaci plánují organizovat také workshopy. "Strašně mě baví pořád vymýšlet něco nového. Co jsem vymyslel, jsem nikdy nezahodil. A když jsem si myslel, že jsem něco zmastil, tak se to nakonec prodávalo," směje se.

