Rodačka ze Zlína vyrábí recyklované retro tenisky, navazuje jimi na baťovskou tradici

Ve čtvrtek začala jedna z nejznámějších přehlídek designu v České republice. Designblok na pražském Výstavišti představí více než 300 návrhářů, výrobců i škol. Letošním tématem je budoucnost a na tu udržitelnou se zaměřuje také Eva Klabalová se svými recyklovanými teniskami Kave. Ty rodačka ze Zlína vyrábí z kávového odpadu a odpadního kaučuku či barevné gumy.

Tenisky, které navazují na baťovskou tradici českých výrobků, vyrábí Eva Klabalová ve Zlíně na strojích z první poloviny minulého století. Formy na podešve pak pocházejí z poloviny 50. let. Designérka se také snaží vynechat z výroby bot lepidlo, a její kolekce tak mají veganský certifikát PETA.

K výrobě udržitelných tenisek Klabalovou inspirovala její rodina i cesta do Číny. Zde podle svých slov prozřela, jak neekologická, neekonomická a neudržitelná je výroba a vyvážení produktů z druhého konce světa do Evropy.

"Spolupráce s čínskými fabrikami mi otevřela oči. Množství vyprodukovaného odpadu bylo opravdu šílené a nikdo se nezamýšlel nad dopadem výroby na životní prostředí. Nemluvě o nesmyslném transportu surovin a produktů na druhý konec světa," uvedla návrhářka pro Aktuálně.cz.

Zakladatelka značky Kave v obuvnickém prostředí vyrostla, ševcem byl už její praděda. "Odmala jsem byla obklopená botami, takže to pro mě byla přirozená cesta a ukázalo se, že správná. Boty jsou mou vášní a každodenním chlebem," tvrdí.

Když chceme něco změnit, musíme začít u sebe

Designérka se vše o výrobě bot naučila už během studia na střední škole, kdy také pracovala v jedné ze společností areálu Baťových továren. Tím ale její obuvnické vzdělávání neskončilo. Během studia absolvovala hned několik zahraničních stáží a studijních pobytů. Pobývala v Polsku, Lotyšsku, Turecku i v Izraeli.

Po magisterském studiu ve Zlíně získala stipendium na nizozemskou univerzitu, kde se zaměřila na inovaci v obuvnictví. Následovala osudová cesta do Číny a Itálie. "Když chceme něco změnit, musíme začít u sebe, proto jsem se vrátila do Čech a začala spolupracovat s továrnou, ve které jsem před lety začínala jako brigádník," vysvětluje.

Svou značku založila v roce 2016 a v současné době vyrábí dva typy tenisek - ty z kávového odpadu a pak ze zbytků barevných gum, které mísí. Počet tenisek je omezen na sto párů a jeden stojí 2150 korun.

"Chceme ukázat velkým značkám, že existuje způsob, jak vyrábět produkty udržitelným způsobem vytvořením inteligentního, funkčního a zodpovědného designu," tvrdí.

Její udržitelné české tenisky se nosí po celém světě a momentálně jedná o spolupráci s několika obchody v zahraničí. "Vlastně už ani nestíhám sledovat, kdo je nosí, ale dlouhodobě spolupracuji třeba s Hanzem Sedlářem, který je bubeníkem u Janka Ledeckého. Momentálně jsou ve výrobě zcela unikátní tenisky, které vznikly ve spolupráci s tatérem Ondrashem. A musím říci, že už teď, co jsme je poprvé zveřejnili, převyšuje poptávka počet párů, který bude vyroben," říká Klabalová.

Žádná bota není stejná

Každá teniska projde podle designérky rukama minimálně třiceti lidí a všechny páry jsou dělány ručně. "Proto není žádná bota stejná," dodává.

Na nadcházejícím Designbloku představí mimo jiné i kolekci s názvem Coffee Addict, jež pracuje se zbytky kávové sedliny. Káva z jednoho espressa se využívá pro výrobu podešví pro jeden pár tenisek. Na projektu Klabalová spolupracuje se zlínskou pražírnou a kavárnou Mr. Coffee.

"Poté, co si kávu v kavárně vychutnáte, vyzvedneme kávovou sedlinu, kterou dokonale vysušíme a smícháme s kaučukem. Sedlina ve směsi nahrazuje část syntetických plniv. Kávová směs je poté nalisována na boty, a to zcela bez použití lepidla," popisuje zakladatelka Kave. Kaučuk je brán z odpadu, který zbyl z výroby jiných bot.

Starší kolekce tenisek z odpadní gumy zase vzniká mícháním těchto zbytků a jejich zpracováním na pláty na podešve. "Podešve jsou na boty lisovány pomocí tepla a tlaku," popisuje Klabalová.

Autorka recyklovaných bot kromě vývoje nových materiálů na výrobu další kolekce momentálně shání firmy zaměřené na recyklaci plastu a textilu, se kterými by mohla do budoucna spolupracovat. Ráda by totiž zákazníky vyzvala k tomu, aby jí posílali obnošené boty zpět a ona se tak mohla postarat o jejich další osud.

Podívejte se, jak se tenisky Kave vyrábí: