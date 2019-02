Revoluce v Japonsku. Firmy ruší povinnost žen kupovat kolegům valentýnskou čokoládu

Asijské valentýnské tradici giri choco, při které ženy předávají kolegům či kamarádům levné čokoládky, hrozí, že po 70 letech skončí. Japonky totiž odmítají svým mužským kolegům tyto sladkosti nadále kupovat, podle mnohých je giri choco spojeno se zneužíváním postavení a obtěžováním na pracovišti.

Je to vynucené obdarovávání, tvrdí Japonky, od kterých se roky očekávalo, že 14. února dají svým kolegům v práci čokoládu. Letošek je však přelomový, některé společnosti po kritice od tradice ustoupily.

Čím dál více lidem totiž vadil tlak spojený s otázkou, kolik peněz je vhodné za čokoládu utratit. Zaměstnanci giri choco navíc vnímají jako zneužití moci mužských kolegů a v jistém smyslu také jako obtěžování.

"Před zákazem jsme se obávaly toho, kolik je vhodné za čokoládu utratit, nebo komu ji dávat a komu už ne. Je dobře, že se ustupuje od této kultury nuceného obdarovávání," citoval japonský deník Japan Today jednu z oslovených zaměstnankyň.

Podle ankety jednoho tokijského nákupního centra však více než třetina žen tradici zachová a kolegům čokoládu přinese, píše britský web deníku The Guardian.

Nicméně více než polovina žen dá na Valentýna čokoládu raději někomu blízkému, třetina pak partnerům nebo mužům, na které mají zálusk.

Giri choco versus bílý den

Giri choco byla komerčně úspěšnou akcí od poloviny 50. let minulého století. Každoročně se při ní prodalo zboží v hodnotě miliard dolarů.

V Japonsku ale existuje i opačná akce, při které musí muži obdarovávat ženy, a to hned měsíc po Valentýnu. Na "bílý den" se předpokládá, že darují ženám dortíky, čokoládu, ale také třeba šperky nebo prádlo. Dárek od mužů by přitom měl být dvakrát až třikrát dražší než ten, co dostali od žen.

Deník The Guardian připomíná, že tradice "bílého dne" vznikla z iniciativy výrobců čokolády, aby tak zvýšili svoje tržby.

I přes regulaci giri choco však konec valentýnských čokolád v Japonsku nehrozí. Japonské aerolinky například oznámily, že 14. února obdarují své pasažéry na domácích i zahraničních linkách sladkým dárkem. A wellness rezort nedaleko Tokia zveřejnil, že hodlá zařadit do nabídky i speciální čokoládovou lázeň.

