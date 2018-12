Důchodce ukradl toaletní papír za šest korun. Dostal za to pokutu 40 tisíc

před 7 hodinami

Japonský senior dostal pokutu 200 tisíc jenů, v přepočtu zhruba 40 tisíc korun za to, že v nemocnici na ostrově Okinošima ukradl roli toaletního papíru. Ta má podle britského deníku The Telegraph ve skutečnosti hodnotu v přepočtu šest korun. Počet drobných zločinů spáchaných Japonci staršími 65 let v zemi za poslední dva roky stoupl, lidé to přičítají chudobě, ve které důchodci přežívají.

Lidé vypočítali, že za pokutu si muž mohl koupit šest tisíc rolí papíru. Někteří tak spekulují, že 64letý Japonec musel být zřejmě velmi chudý a toaletní papír si nemohl dovolit. Jiní však namítají, že krádež je krádež a takto vysokou pokutu si důchodce zasloužil. Důvod, proč Japonec papír ukradl, není známý. Případ rozproudil také diskuzi o tom, že stárnoucí japonská populace chudne, a páchá tak více drobných zločinů, za které končí i za mřížemi. Podle webu The Telegraph důchodci nejčastěji kradou. Počet japonských vězňů starších 65 let za poslední dva roky stoupl čtyřnásobně a podle japonské vlády tvoří senioři více než 12 procent všech uvězněných delikventů. Kromě toho čísla dokládají, že jeden ze čtyř starších Japonců je do dvou let odsouzen znovu. A britský deník cituje i dva roky starý výzkum, ve kterém devět procent účastníků přiznalo, že si toaletní papír odnáší z veřejných toalet domů.