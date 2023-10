"To se nedá." Političky na kameru přečetly vulgarity, které jim přišly od anonymů

"Radši se vraťte k plotně. Uděláte líp." I tak vypadá jeden z "hejtů", které míří na ženy nejen na české politické scéně. Ve videu nevládní organizace Fórum 50 % čte pět českých političek nenávistné komentáře ze sociálních sítích mířené na jejich osobu. Jde o hlavní část kampaně #StopNenavisti, která upozorňuje na násilné, sexistické a obtěžující chování vůči ženám aktivním ve veřejném prostoru.

Často velmi vulgární komentáře čtou v prvním videu, které zveřejnilo Fórum 50 %, poslankyně Marie Jílková, Lucie Potůčková, Eva Decroix a europoslankyně Markéta Gregorová. Spot pak končí větami "Do očí byste jim to neřekli. Tak to ani nepište." Součástí kampaně #StopNenavisti budou ještě další čtyři videa, v nichž budou další veřejně známé ženy zmiňovat nevhodné, vulgární a mnohdy i nenávistné komentáře, které jim lidé na sociálních sítích poslali.

Kampaň organizace zabývající se nevyrovnaným zastoupením žen a mužů v politice odkazuje i na zahraniční studii, která upozorňuje na to, že obtěžující a dokonce násilné chování vůči političkám je častým a zároveň nedostatečně viditelným jevem "Šetření Meziparlamentní unie například ukázalo, že s nějakou formou násilí se setkalo více než 80 % respondentek z řad poslankyň napříč Evropou," popsala ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Podle Fóra 50 % je problém i v tom, že toto téma ve veřejném prostoru obecně chybí. Měly by se tak ukazovat nejen konkrétní případy, ale i jejich širší kontext a řešení. "Některé státy již na tuto situaci zareagovaly a zavedly pravidla a nástroje, jak takovému chování předcházet a jak jej řešit. Česká republika v tomto bohužel zatím zaostává," doplnila Šprincová.

Nevládní organizace také upozornila na nedávnou kauzu ohledně političky Zuzany Klusové, která se ihned po oznámení kandidatury do Evropského parlamentu dočkala vlny sexistických komentářů. "Kdo z Pirátů ji už ohnul přes stůl, že by váš ředitel kabinetu? Nebo Ferjenčík?" komentoval jeden z uživatelů sociální sítě X (dříve Twitter) příspěvek o kandidatuře, který obsahoval fotografii dané političky.

