Stresujete před Vánoci, bojíte se covidu nebo ztráty práce? Ptejte se psychiatričky

Nejistá budoucnost, obavy ze ztráty zaměstnání i strach o blízké ovlivňují psychickou pohodu Čechů. Jak zvládat stres před Vánoci, jaká mít očekávání od příštího roku a jak správně komunikovat v krizové době s přáteli i příbuznými? Na otázky čtenářů Aktuálně.cz bude odpovídat psychoterapeutka a psychiatrička Olga Kunertová.

Vážení čtenáři, svůj dotaz můžete psychoterapeutce a psychiatričce Olze Kunertové položit níže, a to od úterý 15. prosince do čtvrtka 17. prosince do 11:00. Paní doktorka na vybrané otázky odpoví koncem týdne a naleznete je opět na Aktuálně.cz.