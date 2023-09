Erotika, vulgarity, obří pokuty. První česká reality show testovala hranice TV zábavy

Lepší zůstanou. Před 18 lety se v Česku objevila první reality show. Vyvolení se stali nejsledovanějším pořadem v historii Primy a na jejich finálový díl se tehdy dívalo přes dva miliony lidí. Komerční televize se ale kvůli reality show potýkala i s řadou problémů – za erotické a vulgární scény dostala pokuty 22 milionů korun. Připomeňte si legendární scénky z Vyvolených v novém dílu Zpátečky.

Dnešní televizní vysílání i streamovací platformy se doslova hemží nejrůznějšími reality shows. Tento formát ze zahraničí do Česka dorazil poprvé už v roce 2005. Televize Prima tehdy koupila licenci na maďarský formát Való Világ a začala vysílat první reality show pod názvem Vyvolení. Konkurenční Nova o 14 dní později nasadila pořad na podobném principu - Big Brother.

I když se od sebe show Vyvolení a Big Brother příliš nelišily, lidé si tehdy jako svého "vyvoleného" zvolili právě pořad na Primě. Ten sledovalo u televizních obrazovek průměrně 1,5 milionu diváků, zatímco ve světě známější koncept Big Brother vysílaný na Nově pouze necelých 800 tisíc lidí. Nad situací se pozastavila řada mediálních odborníků. Podle některých názorů byli Vyvolení úspěšnější, protože odstartovali dříve a lidé si na pořad zvykli, podle jiných hrál důležitou roli i fakt, že si své Vyvolené určili sami lidé, kdežto v druhé reality show je určil Velký bratr.

I přesto, že se stal finálový díl Vyvolených nejsledovanějším pořadem v historii Primy, televize měla kvůli reality show i řadu problémů. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jí udělila pokuty ve výši 22 milionů korun za vulgární a erotické scény, které mohly narušit mravní vývoj dětí. Další trable se týkaly už přímo účastníků pořadu. V listopadu se soutěžící museli dvakrát neplánovaně odstěhovat z vily. Poprvé se na nedalekém staveništi našla třísetkilová aktivní puma z druhé světové války, tudíž se celé okolí včetně vily muselo evakuovat.

O dva dny později museli Vyvolení vilu opustit už nadobro. Vilu v pražských Vysočanech tehdy násilně převzalo asi 40 bodyguardů se psy, které na místo poslal majitel pozemku údajně kvůli tomu, že Prima nezaplatila nájem a vlastník už měl s objektem jiné plány. Televize později uvedla, že se s nájmem zpozdila pouze o dva dny, zatímco majitel tvrdil, že šlo o 20 dní. Soutěžící i štáb tak museli dům opustit. Reality show od té doby pokračovala z vily Vyvolených na Slovensku.

Mezi jednu z nejvýraznějších tváří Vyvolených patřil Vladko Dobrovodský, který se ve vile "proslavil" svými hysterickými záchvaty, ostříháním dlouhých vlasů nebo neustálým houpáním na křesle. Černovlasý kuchař nakonec celou soutěž vyhrál a získal tak ceny v hodnotě 11 milionů korun. Kvůli přílišnému zájmu médií se ale po skončení účasti ve vile odstěhoval do Španělska. Do Česka, a dokonce do vily, se znovu vrátil v roce 2013, kdy opět zvítězil. Poté se ale do zahraničí přesunul už nadobro. S médii odmítá komunikovat, v jednom rozhovoru uvedl jen, že žije 2,5 tisíce kilometrů od Česka.

Haló, tady Medúza. Krajča i Juchelku lidé milovali, dnes to mají oba trochu těžší