Proč v Černobylu nehrají černoši? stěžuje si scenáristka. Lidé ji ostře zkritizovali

Dramatický seriál Černobyl sklízí mezi diváky i kritiky nadšené reakce, v řadě filmových databází se řadí mezi nejlepší seriál letošního roku. Pětidílnému dramatu o havárii jaderné elektrárny v roce 1986 kritici vyčítají mírné historické nepřesnosti, nicméně na sociálních sítích se teď objevují i námitky, že v seriálu hraje málo černochů.

Pětidílná minisérie z koprodukce společností HBO a Sky se snaží věrně zobrazit dramatické momenty jedné z nejtragičtějších havárií v historii jaderné energetiky. Přestože se v jistých událostech odchyluje kvůli televizní adaptaci od reality (například postava jaderné fyzičky Ulany Chomjukové), v řadě detailů zůstává věrná realitě (například smrt mladého hasiče v nemocnici, který měl těhotnou ženu).

Lidé na sociálních sítích po každé epizodě probírají, jak moc seriál odráží skutečnost, nicméně 1. června se debata díky komentáři anglické scenáristky dostala na jinou úroveň. Karla Marie Sweetová na Twitteru napsala: "Chápu, že všechny postavy mohly být ve skutečnosti běloši, ale také by měly mít ukrajinský přízvuk. Jenže herci mají přízvuk ze všech koutů Británie. Takže když si tu nehrajeme na přesnost, tak proč tu jsou jen běloši?"

Podle tvůrců seriálu je správný přízvuk herců irelevantní. Šlo jim hlavně o předání emocí a k jejich vyjádření není potřeba přízvuk. Sweetová se dále podivovala nad tím, že ve Velké Británii je spousta výborných herců, kteří nejsou běloši, a určitě by tyto emoce zvládli také vyjádřit.

Reakce na Twitteru byly velmi kritické, lidé poukazovali na to, že v Sovětském svazu a zvlášť v Černobylu žádní černoši nebyli. "A to je stejný důvod, proč Martina Luthera Kinga nikdy nebude hrát běloch - protože by to bylo prostě divný. King je černoch," odpověděl jí Yegor Bykovsky, jeden z mnoha diskutujících.

Další Sweetové v nadsázce poslali fotku ušpiněných horníků, kteří ve třetím díle kopali tunel pod reaktorem, s tím, že černoši přece v seriálu hrají.

Jiní Sweetové připomněli, že seriál je historicky přesný a měla by si doplnit vzdělání. Za příklad vstřícnosti tvůrců jí dávají smyšlenou postavu jaderné fyzičky Ulany Chomjukové v podání Emily Watsonové, která má ukázat, že sovětské vědkyně zastávaly v tehdejší době vysoké posty.

Karla Marie Sweetová následně tweety smazala a zamkla si profil na Twitteru.

