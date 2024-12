Přijímačky na SŠ: stresová zkouška pro děti i jejich rodiče

Přijímačky na střední školu mohou být stresující. Kurzy Tutoru připraví vaše dítě důkladně, včetně přijímaček nanečisto, a zvýší šanci na úspěch.

Přijímací zkoušky na střední školy představují obrovský stres nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Systém, který umožňuje podat pouhé tři přihlášky, nutí rodiny strategicky plánovat každý krok. Nikdo totiž neví, kolik dětí se na kterou školu přihlásí. Neustálá obava dítěte, zda se na některou z vybraných škol dostane, může ovlivnit i jeho výkon v rozhodujícím okamžiku zkoušky.

Tutor děti připraví i psychicky

Tuto skutečnost potvrzuje Lucie Kratochvílová, ředitelka vzdělávací společnosti Tutor: "Děti vnímají přijímačky jako moment, který ovlivní jejich budoucnost, a mívají velký strach ze selhání. Naše kurzy jim pomáhají nejen po vědomostní stránce, ale i psychicky - poskytujeme dětem sebejistotu, že jsou na testy připravené a že zvládnou i situace, které by je jinak mohly zaskočit. Našim cílem je, aby děti přijímačky zvládly s co nejmenším stresem a s co nejlepšími výsledky."

Taktika, práce s časem i chytáky

Lektoři Tutoru se v přípravných kurzech zaměřují na typové úlohy z minulých let, učí děti, jak si rozvrhnout čas při psaní testu, a pomáhají jim odhalovat časté "chytáky", které by je mohly zbytečně připravit o body. "Našim studentům dělá největší problémy matematika," říká Lucie Kratochvílová. "Důraz klademe na neustálé procvičování a opakování modelových úloh. Díky tomu si děti postupy zafixují tak, že je dokážou aplikovat i pod tlakem. Rodiče totiž často přicházejí s tím, že jejich děti jsou schopné úlohy vyřešit doma, ale při zkoušce zpanikaří. Kurzy v Tutoru dětem dávají prostor tuto nejistotu překonat."

Přijímačky nanečisto dětem dodají sebejistotu

Úspěšné složení přijímacích zkoušek není jen otázkou znalostí, ale také psychologické připravenosti a zvládnutí tlaku. Velkou výhodou přípravy v Tutoru je možnost absolvovat přijímačky nanečisto, které jsou součástí přípravného kurzu. Během tří simulací si děti procvičí nejen testy z minulých let, ale především prožijí autentické podmínky zkouškového dne. Díky tomu pak u ostrých přijímaček vědí, co očekávat. "Je obrovský rozdíl v tom, jestli dítě přijde na zkoušky poprvé, nebo už má podobnou situaci za sebou. Simulace dětem dodávají sebejistotu, protože už přesně ví, jak pracovat s časem a co dělat, když si s nějakou úlohou neví rady," říká Lucie Kratochvílová.

Last minute přípravné kurzy

I když by příprava na přijímací zkoušky měla být dlouhodobým procesem, rodiče ji někdy nechávají až na poslední chvíli. "Tohle vidíme poměrně často. Rodiče si uvědomí důležitost přípravy teprve pár měsíců před zkouškou. Proto nabízíme intenzivní last minute kurzy, ve kterých si děti projdou vše důležité - od teoretických základů až po praktické testy. Součástí last minute balíčku jsou nejen vzorové testy a výuka s lektorem, ale i tři simulace přijímací zkoušky," dodává Lucie Kratochvílová.

Pokud vás a vaše děti přijímačky teprve čekají, zkuste je prožít bez stresu. Přípravné kurzy v Tutoru jsou rozumnou investicí do budoucnosti vašich dětí. Kurzy startují v týdnu od 1.2.2025 a probíhají ve všedních dnech nebo o víkendu.