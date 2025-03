Představte si, že si objednáte odvoz, ale řidič v autě nesedí. Autonomní taxi už dávno nepatří jen do sci-fi filmů, čím dál masivněji se dostávají do běžného provozu. Musí však svádět jednu těžkou bitvu: přesvědčit lidi, aby do nich nastoupili. Právě kvůli obavám o bezpečnost k nim totiž moc důvěry nemají.

Společnost Waymo, kterou vlastní mateřská firma Alphabet, patří v současnosti k neslibnějším projektům se samořiditelnými vozidly. Jejich robotaxi, kdy za volantem nesedí žádný člověk, už dnes jezdí ve Phoenixu, San Franciscu i Los Angeles ve Spojených státech. Týdně odbaví 200 tisíc placených jízd. Tento počet ale ještě vzroste, protože se služba během letošního roku plánuje rozšířit i do Austinu a Atlanty. Lidé se však na robotaxi dívají často skrz prsty. Nechtějí věřit, že určité úkoly zvládne lépe počítač než skutečný řidič. Z nedávné studie společnosti Swiss Re, která se soustředila na vyhodnocení bezpečnosti jízdy autonomních taxi, ale vyplynulo překvapivé zjištění. Autonomní vozidla výrazně překonávají "lidské řidiče", a to i když sedí za volantem moderních aut vybavených nejrůznějšími pokročilými asistenčními systémy (ADAS). Související Pak že moc neujede. Česká rodina objela svět elektroautem. Dobíjela ho i v hotelu Studie analyzovala data z více než 500 tisíc pojistných událostí a milionů najetých kilometrů. Vozy Waymo se mohou chlubit lepšími výsledky v oblasti bezpečnosti ve srovnání s auty řízenými lidmi. Za zhruba 38 milionů kilometrů, které auta Waymo urazila, bylo zaznamenáno pouze devět pojistných událostí a dvě zranění. Samořídící vozidla vykazují také výrazně nižší počet škod, o 88 procent méně na majetku a o 92 procent na zdraví, než novější automobily (modely 2018-2021) vybavené moderní bezpečnostními asistenty. Čísla je však třeba brát s rezervou. Zahrnout se totiž musí více proměnných, které ovlivňují lidské řidiče, ať už jde o počasí, různou intenzitu dopravy, či vyšší rychlosti. Waymo testuje vozidla jen v několika málo oblastech, při příznivém počasí a při nižších rychlostech. Cesta k tomu, aby se robotaxi stala běžnou součástí každodenní dopravy a získala si širokou veřejnost, tak bude ještě dlouhá. "Údaje o pojistných událostech z autopojištění, které se tradičně používají k posouzení odpovědnosti a rizika lidského řidiče, jsou mocným nástrojem pro hodnocení bezpečnostního výkonu autonomních vozidel," uvedl za společnost Waymo ředitel bezpečnosti Mauricio Peña.