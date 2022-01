„Přeci to tu nenechám.“ Žena se v sushi restauraci přejedla, až skončila v nemocnici

Čtyřiadvacetileté Danielle Shapirové se podařilo v sushi restauraci tak přejíst, že skončila v nemocnici. Za svých v přepočtu asi tisíc korun si chtěla v restauraci typu "sněz, kolik můžeš" užít své jídlo, co nejvíce to půjde. S kamarádkou tak hodovala přes dvě hodiny. Varovné záběry hory spořádaného jídla, které střídají snímky z nemocničního lůžka, už vidělo přes 11 milionů lidí.

Během 2 hodin spořádala žena 32 kusů sushi. All you can eat večírek zakončila v nemocnici | Video: TikTok/Danielle Shapiro