Knihkupectví s nádechem punku. Potulný antikvář obráží festivaly s banánovkami

Lidé postávají u banánových krabic a čtou knížky. Obraz, který se čím dál častěji objevuje na letních festivalech a kulturních akcích nejen ve Zlínském kraji. Na triku jej má Karel Gregor a jeho projekt Potulné knihy. S výběrovým antikvariátem kočuje už více než tři roky a říká, že jako student v antikvariátech pobýval stejnou dobu jako v hospodách.

"Na akce jedeme vesměs s tuctem banánovek plným netuctových knih. Makulaturu nevozíme a vesměs si dáváme záležet i na jejich stavu. Nesnáším poničené knihy," říká Karel Gregor, který před třemi lety založil e-shop s knihami z druhé ruky a následně kočovný antikvariát Potulné knihy.

"Banánovky jsou ve světě antikvariátů zcela zásadní. Jsou lehké a knihy chrání. V některých pražských antikvariátech jsem je viděl dokonce prodávat za dvacku," směje se.

Než založil Potulné knihy, sedm let vedl v Uherském Brodě poetickou kavárnu a galerii Ulité Kafé. Zval do ní básníky, spisovatele, malíře, hudebníky, divadelníky i cestovatele, aby si zapřednášeli, zahráli či přečetli něco ze své tvorby. Na Slovácku se mu podařilo s přáteli vybudovat kavárenskou komunitu příznivců, kteří se do něj sjížděli z celého okolí. Nakonec však narazil na limity maloměsta a osobní spory s místními, kvůli nimž se rozhodl kavárnu zavřít. "To vše ale už odvál čas. Teď vlastně s knihami trochu těžíme z kulturního a sociálního kapitálu Ulitého Kafé. Jezdíme jen na spřízněné festivaly a obrážíme kulturní akce našich kamarádů a známých, jejichž práce si vážíme," vysvětluje potulný antikvář.

Našlo si mě to samo

Knihy začal poprvé prodávat před třemi lety v kavárně Jizba během dnes už neexistujícího festivalu Luhovaný Vincent v Luhačovicích. "Právě její majitel a kamarád Lukáš Kaňovský nás na myšlenku knižních pop-upů přivedl," vzpomíná Karel. S "bednami" za poslední tři roky pravidelně objeli nejlepší festivaly ve zlínském a jihomoravském kraji jako Letní filmová škola, V houští, Lukovská jizva, Fryštácký malý svět, WiFič VEN!, Horem Dolem, Žítkovská kopa, Svátek bláznů, MišMaš, Na Salaši nebo Beseda u Bigbítu.

"Našlo si mě to samo. Dlouho jsem uvažoval, že bych chtěl nějaký e-shop, než mi musely knihy doma doslova spadnout na hlavu, aby mi to došlo," směje se. "Také pomohlo, když mi zavolal kamarád a majitel antikvariátu Bílé vrány v Uherském Hradišti Jiří Weiss. Hledal přes covid někoho, kdo by mu pomohl se zadáváním knih, tak jsem s ním nějaký čas spolupracoval a vyučil se. No a když majitel Knihobotu v jednom rozhovoru uvedl, ať si lidé založí antikvariát, že není nic jednoduššího, nebylo co řešit," říká Karel.

Když hledal pro antikvariát jméno, přál si, aby nějakým způsobem, například zvukomalebně, navazovalo na kavárnu Ulité Kafé. "A když byly Potulné knihy na světě, koncept se nabídl sám. Navíc bylo krátce po pandemii, tak jsem si řekl, že když už jsem vymyslel takový název, bylo by fajn po časech kulturně-společenského půstu vyrazit mezi lidi," vzpomíná Karel, který naposledy přečetl Houellebecqovo Zničení nebo slovenský knižní rozhovor s Martinem M. Šimečkou.

Výběr knih je "logicky kurátorský"

I když ze začátku bojoval s vnitřními zábranami a ostýchavostí, roky prožité s kavárnou a v ní to nakonec usnadnily. Na festivalech a kulturních akcích jej najdete někde mezi účinkujícími a gastrem velmi jednoduše - většinou se několik lidí "přehrabuje" v banánovkách a nakonec odchází v náručí s pěti knihami, které nemají kam dát, protože nepředpokládali, že si z hudebního festivalu odnesou knihy.

"Je milé a hezké sledovat, jak si lidé nosí knihy s sebou a čtou u piva, kávy nebo třeba někde v houští. Přijde mi to sexy a cool," říká Karel, pro kterého je jak výběr knih, tak festivalů a kaváren "logicky kurátorský". "J. A. Pitínský nám na Vincentovi v Luhačovicích jednou řekl, že je náš výběr knih 'lstivý'," říká Karel, který několik let pracoval v Brně jako editor kulturně-společenského magazínu Metropolis. "Předtím jsem léta studoval, ale můj pobyt na univerzitách byl spíše přelétavý a bohémský," dodává.

V knižním byznysu mu pomáhá celá rodina, včetně všech dětí. "Jediná dcera má slíbené, že antikvariát jednou podědí, jestli bude mít v ruce víc knihu než telefon. Ale vážně, bez jejich pomoci a podpory bych to nedával…," přiznává se s tím, že měl zprvu obavu, že bude knihami zavalený a zničí si k nim vztah.

"To se nestalo. Antikvariát mě naopak zbavil závislosti a fetiše. Je osvobozující nevázat se k žádné knize v poličce a brát si, co přijde do ruky. Kupodivu mě to baví čím dál tím víc. A protože mě baví jít i proti proudu a dobovým tendencím, rád bych, aby Potulné knihy jednou měly střechu nad hlavou. Svět knih je prostorem svobody plným dobrodružství, úžasných příhod a zajímavých, chytrých lidí," uzavírá.

Video: Ženy v bibli? Eva Adama nesvedla a Máří Magdaléna nebyla prostitutka, říká Fingerland (19. 12. 2022)