Porno se s ženami nemazlí, ale ponižuje je. Autorka erotického podcastu jde příkladem

Téma, které budí stud, zároveň běžný jev. Porno. Sledují ho všichni. Ženám ale často vadí, když herečky někdo ponižuje. Podle autorky erotického podcastu Oh my Hot Hany Kuncové kvůli tomu heterosexuálky dávají přednost lesbickému pornu. Rozhodla se proto vytvořit etické audio příběhy, které běžné škatulky narušují. V oblasti intimity nám chybí pozitivní příklady, vysvětluje v rozhovoru.

"Ve filmech je toho málo a mainstreamové porno je nevkusné. Chtěla jsem, aby Oh my Hot nabídlo obsah, který se nebudete stydět tomu druhému nabídnout nebo sami poslouchat," říká Kuncová. | Foto: Maxim Stano

Oh my Hot je váš první velký projekt. Proč jsi chtěla vytvořit zrovna erotické audio příběhy?

Přišlo mi, že audio erotice se u nás nikdo nevěnuje pořádně, vkusně a eticky. Když jsem před pár lety viděla seriál Sex education, tak jsem si říkala, že je super, že mladá generace vyrůstá s takovým obsahem a že kdybych měla já tu možnost, tak by to změnilo spoustu věcí.

Například?

Měla bych větší sebevědomí a lépe bych se vypořádala s některými situacemi. Stejně jako jiné ženy i já jsem někdy nedala dostatečně najevo nesouhlas, nebo jsem si myslela, že nemám právo ho dát. Postupně jsem si začala uvědomovat, že v oblasti intimity nám chybí pozitivní příklady.

Na svých sociálních sítích zmiňuješ, že tě k finálnímu rozhodnutí několik let vysněný projekt zrealizovat přiměla kauza kolem Dominika Feriho…

Extrémně si cením celé debaty kolem Me too, je potřeba se veřejně bavit o sexuálním násilí a traumatech. Zároveň mi ale přijde škoda, abychom měli intimitu a sexualitu spojenou jen s traumatickými zkušenostmi. Když mi připadá něco toxického nebo se mi něco nelíbí, tak mám tendenci z daného tématu vykutat něco lepšího a přetvořit jej ke svému obrazu. A právě to, doufám, budu dělat se svým projektem. Pozitivním způsobem poukazovat, jak sexy může být vzájemná komunikace a souhlas.

Zároveň jsem si časem také uvědomila, že s libidem a intimitou se dá aktivně pracovat. Románové knížky a popkultura nám dávají pocit, že se jedná o něco pudového, a vůbec nás nepřipravují na to, že tato fáze jednou skončí a že je třeba o vzájemnou přitažlivost pečovat. Přišlo mi, že nám tady chybí nějaké stimuly a že nemůžeme očekávat, že touhu v nás vzbudí jen druhý člověk. Je podle mě důležité kultivovat si vlastní sexualitu. Mít harmonický vztah neznamená, že každý z páru nemůže mít své představy a touhy a prozkoumávat je stejně tak jako své vlastní tělo. Proto mě napadlo takový stimul vytvořit.

Na Guardianu jsem četla článek ze začátku tohoto roku o narůstajícím trendu erotických podcastů. Jeho autorka v textu popisuje, jak poslouchá erotický podcast v autobuse cestou domů z práce, aby se sexuálně naladila na svého přítele…

To je přesně ono. Všichni známe ten moment, kdy si chceme udělat s partnerem nebo partnerkou hezký večer a chceme si pustit něco ostřejšího, jenže často nevíme co. Ve filmech je toho málo a mainstreamové porno je nevkusné. Chtěla jsem, aby Oh my Hot nabídlo obsah, který se nebudete stydět tomu druhému nabídnout nebo sami poslouchat. Může fungovat jako uvolnění, inspirace, nabuzení.

Chceme narušovat škatulky

Na sociálních sítích jste také zveřejnila výzvu, ať lidé posílají vlastní představy o tom, co jim přijde sexy a vzrušující. Přišly vám nějaké zajímavé příspěvky?

Zaujal mě příběh holky, která popisovala svůj zážitek z dovolené v Itálii. Na baru se usmála na jednoho kluka, se kterým se následně začala bavit. Řekl jí, že mu přijde sexy, když mluví anglicky, a ona mu odpověděla, ať počká, až zkusí češtinu. On řekl, že pokud zkusí češtinu, tak to ji už bude muset políbit, a ona začala mluvit česky. Tenhle příběh ukazuje, jak krásně a zajímavě může souhlas vypadat. Nemusí se jednat o přímou otázku, může to být i takhle kreativní.

Další slečna nám například napsala, že je asexuální a že by jí udělalo radost, kdyby v příbězích nebyl konkrétní popis vzhledu postav. Došlo mi, že to může být důležitá věc i pro posluchače trpící příjmem poruchy potravy. Nechceme nikomu podsouvat, jak má kdo vypadat.

Příběh Berliner popisuje sexuální vztah/zážitek mezi dvěma kamarádkami. Chceš v Oh my Hot poukázat také na sexuální fluiditu?

Ano, obecně chceme narušovat škatulky a ukazovat na pestrost identit nebo na věkově nestandardní vztahy. Mimo jiné máme například napsané příběhy s romskými postavami, protože chceme nabourat stereotypní představu Romů z českých filmů a seriálů jako zábavných postav, které mají nějaký problém.

V samotném teaseru se odehrává "vztah" mezi starší a mladší ženou, což se podle mého názoru často nevidí…

Přitom je to z mé zkušenosti častá představa mnoha žen. Například spousta mých kamarádek, které se identifikují jako hetero ženy, se častěji dívají na lesbické porno. V mainstreamovém pornu jsou totiž ženy často ponižované, jsou objektem. V Oh my Hot jsou všichni aktéři subjekty, které něco cítí, prožívají a dějí se jim hezké věci. Chceme ukázat jejich hloubku, příběh, kontext a celou škálu emocí od studu, nervozity až po zamilování. Nejde jen o čistý sex. To je rozdíl mezi pornem a erotikou.

Máme to ve vlastních rukou

Stud a nervozitu se také často snažíme v intimních chvílích přepít alkoholem…

To je přesně jedno z témat, ke kterému jsme se při tvorbě podcastu dostali. Velmi málo lidí umí mít sex bez alkoholu - a poukazujeme na něj v epizodě Limetky.

V teaseru vidíme dívku, která masturbuje a vyvrcholí. Je podle tebe ženské uspokojení pořád tabu?

Myslím si, že to pořád stigma je. Když jsem poprvé viděla naše video, tak mi ukanula slza. Přišlo mi mocné, že se dívám na video, ve kterém je krásná, i když ne stereotypně krásná žena, která se uspokojuje a stačí jí k tomu vlastní tělo a představy. Říkala jsem si, že je to ve společnosti, která se nás ženy pořád snaží nějak utlumovat, mocné. Stále nám říká, že jsme nějak "moc" nebo "málo", a tady to máme doslova ve vlastních rukou. Přijde mi to velmi emancipační.

Hana Kuncová Narodila se v Brně, odmaturovala ve Francii a nějaký čas žila v Kanadě. Od malička se věnovala krasobruslení na vrcholové úrovni a před šesti lety založila ženský fotbalový tým SK Trefa. K lásce ke zvuku a práci s ním přišla v Českém rozhlase, kde působila jako externí redaktorka Radia Wave. V posledních letech pracuje na podcastech Lukáše Hejlíka, Hospodářských novin a sítě Ambiente. V květnu letošního roku spustila svůj projekt Oh my Hot, platformu pro audio příběhy spojené s erotikou.

Jak se ti podařilo ufinancovat vlastní projekt?

Už šest let pracuji s Lukášem Hejlíkem a stejně tak dlouho jsem mluvila o tomhle projektu. Náš vztah přerostl z pracovního v přátelský a on mi nabídl, že mi zaplatí na rok a půl dopředu honorář za svou práci, abych měla na Oh my Hot kapitál. Jsem ohromně vděčná, protože bez něj bych jej nezrealizovala. Veřejné instituce nemohou půjčovat peníze na nic spojené s erotikou a investory jsem oslovit nechtěla, protože jsem nad tím chtěla mít stoprocentní kontrolu.

Bylo těžké sehnat herce, kteří se nestydí intimní scény zahrát?

Vůbec, zatím nikdo neodmítl a všichni jsou naopak nadšení. Když byla minulý rok v Praze přednáška koordinátorky intimity Ity O’Brienové, přišlo na ni 200 lidí. (Koordinátor intimity je člen štábu, který zajišťuje osobní pohodu herců a hereček během intimních scén - pozn. red.) Když jsem se svými herci, kteří jsou většinou studenti DAMU, bavila, jestli s nimi ve škole někdo podobným způsobem pracuje a na dané scény je připravuje, řekli mi, že vůbec. Přijde mi to alarmující. Audio příběhy tak pro ně mohou být způsob, jak si bezpečně vyzkouší vykročit z komfortní zóny, aniž by se na ně někdo díval.

