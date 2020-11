Oxfordský slovník změnil definici slova žena. Aktivistky si stěžovaly na sexismus

Nakladatelství Oxford University Press ve svých slovnících angličtiny upravilo definici termínu žena. Publikace ženu dříve popisovaly jako "mužovu manželku, přítelkyni či milenku". Nyní ovšem slovo muž v definici vynechávají. Aktivistky bojující za genderovou rovnoprávnost totiž původní vysvětlení pojmu považovaly za sexistické.

Oxfordské výkladové slovníky angličtiny ženu nově definují jako manželku, přítelkyni nebo milenku člověka, aby zůstaly genderově neutrální. Současná definice bere ohled na to, že existují také manželství a vztahy mezi osobami stejného pohlaví. Informoval o tom britský list The Guardian.

Nakladatelství Oxford University Press se ke změně slovníkového výkladu rozhodlo na základě petice, se kterou v loňském roce přišla aktivistka Maria Beatrice Giovanardiová a kterou podepsalo přes 34 tisíc lidí. Signatáři požadovali, aby definice uváděné v publikacích zahrnovaly ženy homosexuální orientace i trans ženy.

Zároveň usilovali o to, aby ze slovníků zmizely všechny výrazy a fráze, které udržují stereotypy o mužské nadřazenosti a prezentují ženy tak, jako by mužům patřily. Tohoto cíle však zcela nedosáhli. Slangové výrazy jako "bitch" nebo "wench", které aktivistky považují za urážlivé, totiž i v nových vydáních slovníků zůstanou mezi synonymy pro slovo žena, jen budou označeny jako nevhodné.

Zakladatelka petice měla ze vstřícného přístupu nakladatelství radost a genderově neutrální definice ženy je podle ní pro LGBTQ komunitu velkým krokem kupředu. "Těší mě, že slovníky respektují lásku a svazky sexuálních menšin," vyzdvihla Giovanardiová.

Skutečnost, že výraz "bitch" definovaný jako zlá, nepříjemná a nenáviděná žena nadále zůstává mezi synonymy, ji však zklamala. Giovanardiová tuto klasifikaci srovnávala se slangovým výrazem "dickhead", který slovník definuje jako hloupého, otravného či směšného muže, ale neřadí ho mezi synonyma neutrálního slova muž.

Mluvčí nakladatelství pro britský deník uvedla, že slovníky pouze odrážejí, jakým způsobem lidé jazyk používají v každodenním životě, a nechtějí nikomu diktovat, jak má mluvit. "Snažíme se zachytit přesný popis jazyka, což znamená, že zmiňujeme i hanlivá označení, která bychom sami nepoužili," vysvětlila.

Za zmiňovanou petici se postavila i britská nezisková organizace Women's Aid pomáhající ženám v nouzi. Ta při příležitosti Mezinárodního dne žen zaslala nakladatelství Oxford University Press otevřený dopis, ve kterém žádala o změnu sexistických definic. "Slovo 'bitch' není synonymem pro ženu. Nazývat ženu 'ču*kou' je ponižující. Je to ukázka běžně rozšířeného sexismu a slovníky by na to měly samy upozorňovat," zaznělo v dopise.

