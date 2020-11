Šťastní Britové našli v pytlích na odpadky hračky ze Star Wars, prodali je za miliony

Britští manželé mohou děkovat své šťastné hvězdě poté, co v garáži, kterou zanechal soused plnou pytlů na odpadky, našli opravdový poklad v podobě hraček z filmové ságy Star Wars (Hvězdné války) v hodnotě přibližně 400 tisíc liber (asi 11,8 milionu Kč).

Pár žijící v městě Stourbridge v centrální části Anglie podle listu The Times zpočátku netušil, co si počít s hromadou figurek a vesmírných lodí, které soused po desítky let sbíral. Překvapivou hodnotu sbírky, která zahrnovala i dosud nevybalené figurky v původních obalech, odhalil až dražitel, kterého přivolal syn manželů.

Star Wars Fan Leaves $525K Collection to His Elderly Neighborshttps://t.co/UoUPYXRFTf pic.twitter.com/GB7ugb4q6J — NoMoreMutants (@_NoMoreMutants) November 6, 2020

"Hodně věcí kvůli způsobu skladování mírně zvlhlo, ale je to ta nejhezčí sbírka předmětů ze Star Wars, jakou jsem kdy viděl," prohlásil expert Chris Aston z aukční firmy Aston's Auctionneers. "Zaznamenali jsme zájem po celém světě a byli jsme si jisti, že prodej se odehraje hladce," dodal.

V nabídce se objevil například jeden ze dvou známých exemplářů velitele lodi Hvězdný destruktor z flotily Galaktického impéria v původním balení. Prodal se v přepočtu za bezmála milion korun. Ale i figurky, které se na počátku 80. let prodávaly v přepočtu za zhruba padesátikorunu, se prodaly za částku zhruba 40 tisíc Kč.

Výsledek manžele podle Astona náramně potěšil: "Nevím, zda měli v hlavě nějaký plán, ale měl jsem dojem, jako kdyby vyhráli v loterii."