Můžou se opalovat i okukovat sousedy. Činžák v Praze na Břevnově získal živou vrstvu

Ještě než koupil činžovní dům v Praze, požádal architekty, aby mu pomohli s výběrem. Když se pak objevila nemovitost na Břevnově, i díky nim věděl, že už lepší nenajde. "Potkávala se tu skvělá lokalita, solidní stavba s dochovanými historickými prvky a báječnými výhledy," popisuje jeden z architektů dům ve Šlikově ulici, který s investorem proměnili v krásné bydlení pro všechny generace.

Tím nejlepším na celé rekonstrukci jsou nové výtahy a terasy, které se do útrob domu podařilo vložit, aniž by se narušil jeho historický charakter. "Do ulice si dům zachoval jemně nalíčenou historickou tvář a ve dvoře jsme ho doplnili o jednoduchou současnou přístavbu," přibližují autoři způsob, jakým se jim podařilo zvýšit hodnotu jednotlivých bytů i celé nemovitosti.

Markéta Zdebská a Marek Žáček ze studia BY architects si myslí, že balkony by měly být standardem a pozastavují se nad tím, že jejich přístavby nebývají v Praze tak častým jevem, jako je to v jiných evropských metropolích. "Obydlené terasy městu propůjčují další živou vrstvu. To, že lidé mohou pobývat venku, je i s reflexí pandemie žádoucí."

Autoři návrhu dům rozčlenili do 10 bytů, které měl investor v úmyslu prodat. Na každém patře jsou dva byty o velikostech 2+kk a 3+kk. Podívejte se, jak se jim podařilo skloubit v domě moderní prvky s těmi historickými.

