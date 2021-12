Jak půjdu v lockdownu na botox? Vtipné i bizarní příběhy z Prahy vycházejí knižně

Příběhy ve skupině Odposlechnuto v Praze patří k nejpopulárnějším na Facebooku. Vtipné i bizarní historky z české metropole teď již podruhé vycházejí knižně.

Parta okolo Odposlechnuto v Praze již podruhé vydává knihu složenou z nejlepších příběhů. O publikaci se stará spolupracovník skupiny Peter Chalupianský, jemuž administrátoři před lety pomohli s propagací vlastního charitativního projektu. "Jednou jsem procházel skupinu, chtěl jsem najít konkrétní příspěvek, který jsem v záplavě těch ostatních nemohl najít. Tehdy mě napadlo, že bychom mohli využít sílu skupiny a vydat nejlepší příběhy knižně," říká manažer a filantrop.

Jeho kamarád vytvořil algoritmus, který dokázal vyselektovat příspěvky podle počtu lajků. Nejoblíbenějších 500 příspěvků tým následně hodnotil známkami, a tak vznikl finální výběr toho nejlepšího, co bylo v průběhu roku odposlechnuto v Praze. Během hodnocení se zbavovali příběhů, které někomu z nich připadaly kontroverzní nebo potenciálně urážlivé.

Chalupianský původně autory vybraných příspěvků kontaktoval se žádostí o povolení zveřejnit je v knize. Postupně od toho však upustil. "Tím, že zpráva nevyskočí v messengeru, odpovědělo mi asi 30 procent lidí, vysvětluje. Pochvaluje si však, že od vydání první knihy se zlepšila například i gramatická kvalita příspěvků, s níž mají podle administrátorů někteří členové problém.

Spolu s administrátory Chalupianský zakládal neziskovou organizace Klub srdcařů, která dala knize benefiční rozměr. "Přispíváme zejména lidem s různým typem sluchového handicapu a symbolicky jim tak dáváme šanci odposlouchávat. Přispěli jsme už ale i jedné handicapované paní, které někdo v zimě ukradl motor vozíku, a my jsme měli možnost ji podpořit," vysvětluje, kam směřuje výtěžek z prodeje knihy.

Tým letos navázal spolupráci také s chráněnou dílnou neslyšících, kteří knihy za finanční odměnu balí a expedují. Do budoucna by chtěl dát práci také člověku s handicapem, který by se podílel na správě skupiny. "Mohli bychom nabídnout poměrně jednoduchou administrativní práci za odměnu někomu, koho by to bavilo a zároveň by mu to pomohlo," plánuje Chalupianský.

Botox v lockdownu

Skupina má téměř 140 tisíc členů a nejsou v ní aktivní jen Pražané, ale i lidé z jiných měst. Zakladatelům byla inspirací její newyorská obdoba Overheard in New York, ale už dvanáct let si žije vlastním životem a ani jeden ze současných administrátorů nepamatuje úplný začátek Odposlechnuto v Praze.

Členové skupiny odposlouchávají v hromadné dopravě, v hospodách nebo na ulicích a o zaslechnuté perly se dělí s ostatními. Na stránkách Odposlechnuto v Praze tak lze najít příběhy dam, které se obávají, že si kvůli lockdownu nebudou moct dojít na botox, nebo malé holčičky, jež zpraží číšníka za to, že jí nechce přinést dětskou porci.

Pětičlenná skupina správců se snaží udržet kvalitu příspěvků, proto se pečlivě věnuje jejich výběru. Kritériem je většinou jejich vlastní vkus. "Příspěvky, které nejsou vyloženě skvělé, ale ani na okamžité odmítnutí, tam nechám viset a počkám, zda se to bude hodně líbit nebo hodně nelíbit jinému adminovi, případně se stane, že jiný den je málo příspěvků, proto jej zveřejníme," vysvětluje služebně nejstarší správce facebookové stránky Vojtěch Raim.

"Pokud to neporušuje naše pravidla, není to pokus o trolling, reklama nebo to není vymyšlené, tak ty příspěvky více méně schvalujeme," doplňuje administrátorka Zuzana Cinařová s tím, že se týmu daří vychytat například staré vtipy, které již delší dobu kolují po internetu. Zmiňuje také, že kolektiv nezveřejňuje záměrně provokativní příspěvky, které si kladou za cíl rozpoutat nenávistnou diskusi.

"Na rozdíl od jiných adminů ve skupině neprezentujeme své názory. Lidé si tam mohou přijít odpočinout, pobavit se, ne se pohádat o volbách. Když vidíme příspěvek, který je v tomto směru provokativní a chce cíleně rozpoutat hádku, nedáváme ho tam. Po letech to už dokážeme dobře odhadnout, jakým směrem se bude diskuse ubírat," vysvětluje Cinařová, jak se týmu daří udržovat příjemnou atmosféru.

Odmítají i kontroverzní příspěvky, s nimiž sami souhlasí. "Ale není to tak, že bychom mazali vše, co se týká třeba covidu. Žijeme v tom dva roky, takže nemůžeme dělat, že neexistuje. Vyhýbáme se ale například tématu očkování," přibližuje Cinařová s tím, že ze skupiny lze dobře vyčíst aktuální společenské dění, v předvolebním období se zvyšuje počet příspěvků o politice a v době, kdy sílí epidemie, zase o covidu.

Hejtrů ve skupině ubývá

Oba správci si pochvalují, že nenávistných komentářů v posledních letech v Odposlechnuto v Praze ubylo. "Je to paradox, protože všude kolem se doslýcháme, jak jde kvalita Facebooku dolů a je tam čím dál víc hejtů. U nás ve skupině se to neprojevuje," tvrdí Raim. Dvojice je také přesvědčená, že s množstvím členů stoupá kvalita příspěvků.

"Báli jsme se opaku - že čím víc tam bude lidí, tím víc kvalita půjde dolů," říká Cinařová. "Kolikrát příspěvek není nic moc, ale vznikne tam diskuse, u níž člověk brečí smíchy, protože si lidé třeba vzpomenou na své vlastní podobné historky. Pak těm lidem píšu, ať to dají samostatně jako status," dodává.

Skupina má i své kritiky, někteří se vymezují proti tomu, že odposlouchávání cizích často intimních rozhovorů či telefonátů a jejich následné uveřejňování je neslušné a neetické. Administrátoři si z toho ale nedělají těžkou hlavu. "Lidé rádi odposlouchávají cizí hovory. Občas proti tomu někdo vystoupí s tím, že se to nedělá a že jsme trapní, ale myslím, že to lidem vůbec nebrání odposlouchávat vesele dál," konstatuje.

Ve skupině vznikla virtuální přátelství

Správkyně Odposlechnuto v Praze Zuzana Cinařová tvrdí, že některé "odposlouchávače" si pamatuje roky a že stárnou se skupinou. V rámci komunity prý vzniklo také několik virtuálních přátelství, která se přerodila ve skutečná. "To se týká i nás adminů, krom jedné administrátorky se známe všichni osobně a seznámili jsme se až poté, co jsme spolu začali pracovat," říká.

Řídí se zásadou spravovat skupinu tak, aby se za ni nemusela stydět a schovávat se za anonymní identitu. "Už se nám totiž stalo, že nás někdo poznal nebo jsme se bavili s někým, kdo skupinu znal. Chceme hrdě říkat, že jsme adminové, ne to tajit. Když děláme něco pro skupinu, kde je 140 tisíc lidí, má to dopady i do reálného života," je přesvědčená.

Ani jeden ze správců nemá nyní v plánu skupinu opouštět. "Musíme si přiznat, že spousta lidí z Facebooku odchází, já sám jsem limitoval rozsah svého feedu na absolutní minimum. Když nebudu počítat messenger, zabývám se téměř výhradně skupinou," přiznává Raim. "Částečně to přisuzuji tomu, že je tam mimo Odposlechnuto asi opravdu hodně toxicity. Naše skupina mi připadá jako ostrov uprostřed rozbouřeného moře, kam lidé chodí rádi. V takovém stavu bychom ji rádi udržovali i do budoucna," slibuje fanouškům.

