Ochráncům přírody vadí pomníček skřítka z Harryho Pottera. Povalují se u něj ponožky

Úřady ve velšském hrabství Pembrokeshire žádají fanoušky Harryho Pottera, aby neodkládali na místní pláž ponožky, protože tím poškozují životní prostředí. Na pláži Freshwater West se natáčela scéna, ve které zahynul skřítek Dobby, Proto na místě postupně vznikl pomníček sestavený z kusů oblečení.

Skřítek se v příběhu stal svobodným díky darované ponožce. Fanoušci proto na jeho počest nechávají na pláži obnošené kusy oblečení. "Dobbyho památník zůstane na svém místě, aby si ho fanoušci mohli užít. Žádáme však návštěvníky, aby se u památníku jen vyfotili, a pomohli tak chránit životní prostředí," uvedla v prohlášení britská organizace pro ochranu památek a přírody National Trust Wales.

Na pobřeží během let vyrostla mohyla z kamenů, kterou zdobí různé předměty připomínající příběhy o čarodějném učni a skřítkovi Dobbym. Podle odborné studie, jejíž autoři okolí mohyly osm měsíců monitorovali, mohou tyto předměty nezvratně poškodit místní faunu a flóru. Problematická je zejména uvolňující se barva nebo malé součástky, které by se mohly dostat do mořského prostředí a potravního řetězce a ohrozit volně žijící živočichy.

Skřítek Dobby je v knihách o malém čarodějovi jeho velkým obdivovatelem, který se mu snaží pomáhat. Skřítci ovšem patří svým pánům, které nesmí zradit, a jedinou cestou z jejich područí je darovaný kousek oblečení. Dobby ho získá díky Potterově lsti. Filmová scéna, v níž skřítek zemře, se na pláži natáčela v roce 2010.

