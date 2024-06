Kočka leze dírou, proč ne pes? Svět zná nejvtipnější fotky domácích mazlíčků

Opravdu jsou to ty nejzábavnější fotky koček, psů a dalších domácích zvířat, které se podařilo pořídit za poslední rok? Kdo ví. Je docela možné, že někde ve svém mobilu nebo fotoaparátu máte lepší. Ale porota populární světové soutěže Comedy Pet Photography Awards je neviděla, takže vybrala snímky, které představujeme v této fotogalerii.

Kdyby porotci v Londýně znali písničku Kočka leze dírou, pes oknem, učitě by si ji notovali při výběru absolutního vítěze soutěže Comedy Pet Photography Awards. Na snímku Sarah Haskellové z Velké Británie je zachycen její čtrnáctiletý pes Hector. "Viděl, jak padacími dvířky prolezla kočka, a vypadalo to tak jednoduše. Takže si řekl, že to zkusí taky. Na fotce vidíte, jak daleko se dostal, než mu došlo, že to nebyl nejlepší nápad," konstatovala autorka oceněného záběru.

"Z vítězství jsem naprosto nadšená," řekla Haskellová. "Comedy Pet Photography Awards jsou dobromyslnou, přátelskou soutěží. Komické zvířecí postavičky vás rozesmějí, často máte pocit, že se s nimi dokážete ztotožnit, a chcete se o nich dozvědět něco víc. Těší mě, že jsme se toho s Hektorem zúčastnili, a jsem nesmírně pyšná na to, že jsme vyhráli. Ti, kdo mě dobře znají, také vědí, že moje přesná reakce na sdělení této báječné zprávy byla stručnější a naprosto netisknutelná," dodala.

Soutěž o nejvtipnější fotku domácích mazlíčků si během posledních let vydobyla značnou popularitu po celém světě a její výsledky zveřejňují pro pobavení čtenářů mnohá prestižní světová média. Za nápadem stojí fotografové a ochránci přírody Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem není jen pobavit lidi po celém světě, ale také zdůraznit pozitivní roli, kterou domácí zvířata hrají v našich životech. Navíc má soutěž také charitativní rozměr a pomáhá při zajišťování financí pro organizace, které se zabývají záchranou opuštěných a trpících psů, koček a dalších domácích mazlíčků.

Vítěze jednotlivých kategoriích soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku.