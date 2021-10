Nejlepší fotografky roku: jedna zkoumá vraždu otce, jiná těhotná dvojčata

Fotografka Thandiwe Muriuová se zaměřila na krásu a individualitu keňských žen. Paola Jiménez Quispeová z Peru nafotila soubor, ve kterém zkoumá okolnosti, za nichž byl zavražděn její otec. A Imogen Freelandová ukazuje příběh jednovaječných dvojčat, která dokonce i otěhotněla ve stejnou dobu. Takové jsou snímky ze světové soutěže fotografek Female in Focus.

Soutěž Female in Focus si vydobyla prestiž, přestože je relativně nová. Letos vstoupila teprve do svého třetího ročníku. Stojí za ní vydavatel časopisu British Journal of Photography (tedy společnost 1854 Media). "Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2019 v reakci na ohromující genderovou nerovnováhu ve fotografii. V celosvětovém měřítku tvoří 70 až 80 procent studentů fotografie ženy. Mezi profesionálními fotografy je pak ovšem jen 13 až 15 procent žen," uvádějí pořadatelé. Rozhodli se tedy vytvořit soutěž jen pro ženy, která by propagovala jejich práci a ukazovala jejich pohled na svět.

"Je nesmírně důležité řešit genderovou nerovnost v tomto odvětví," uvedla Sophie Collinsová ze společnosti MBP (prodejce použité fotografické techniky), která je hlavním sponzorem soutěže.

Předchozí ročníky přinesly velice silné příběhy a pro ten letošní to platí také. K těm nejpůsobivějším bezesporu patří osobní výpověď Paoly Jiménez Quispeové z Peru. Její soubor, oceněný v kategorii fotografických sérií, se jmenuje Pravidla boje. Fotografka se jeho prostřednictvím snaží vyrovnat se smrtí otce. Byl zavražděn v roce 1998 v autě na ulici - policie ho našla na sedadle, v kaluži krve.

"O několik let později jsem se jeho vraždou začal podrobně zabývat. Chtěla jsem o něm vědět víc. Našla jsem předměty, které měl u sebe, když umíral; vyvolala jsem svitky filmu, které po něm zůstaly, a prošla jsem si jeho videonahrávky, policejní dokumenty i jeho zápisník. Fotografie, které pořídil, a jeho zápisky jsem zkombinovala s mými snímky, které jsem pořídila při pátrání po okolnostech jeho vraždy," vysvětluje fotografka.

Mezi oceněnými pracemi dále najdeme dojemný pohled Imogen Freelandové na mateřství, Marzena Hansová upozorňuje na fenomén "společenské neviditelnosti" žen v přechodu a Thandiwe Muriuová zase třeba ukazuje krásu keňských žen a oslavuje jejich individualitu.

Vítězky vybrala mezinárodně uznávaná porota, v níž zasedly mimo jiné ředitelka fotografického oddělení časopisu New Yorker Joanna Milterová, zakladatelka a ředitelka Mezinárodního archivu fotografek Aldeide Delgadová nebo šéfredaktorka časopisu WePresent Holly Fraserová.

Letošní vítězky soutěže Female in Focus:

Kategorie jednotlivých snímků: Imogen Freelandová, Stephanie Noritzová, Natalia Garciaová, Clancy Gebler Daviesová, Bailey Quinlainová, Anouchka Renaud Ecková, Marzena Hansová, Maryam Khastooová, Layla Sailorová, Kali Spitzerová, Yushi Liová, Thandiwe Muriuová, Lebo Thokaová, Annie Tobinová, Joanna Musialová, Orna Naorová, Teri Varholová, Paola Vivasová, Virginia Woods-Jacková. (Kompletní přehled vítězných fotografií najdete pod tímto odkazem, v naší fotogalerii jsou pouze vybrané ukázky).

Kategorie fotosérií: Jodie Batemanová, Paola Jiménez Quispeová