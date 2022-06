Bláznivé New Orleans: Město žije jazzem a láká na vúdú, trápí ho ale chudoba a gangy

Americká Sněmovna reprezentantů ve středu večer schválila zákon, který zvyšuje věkovou hranici pro nákup poloautomatických zbraní z 18 na 21 let a zakazuje prodej velkokapacitních zásobníků. Balík zákonů ovšem podle odborníků nemá šanci získat většinovou podporu v rovnoměrně rozděleném Senátu, napsal deník The New York Times. Ke schválení zákonů zpřísňujících kontrolu zbraní vyzval republikány i prezident Joe Biden.

Pro zákon hlasovalo 223 poslanců, proti se jich postavilo 204. Hlasování téměř přesně kopírovalo stranické rozdělení. Pro návrh Demokratické strany, který se snaží omezit počet zbraní mezi americkou veřejností, se vyslovilo jen pět republikánů.

Před samotným hlasováním vystoupila před zákonodárci jedenáctiletá dívka, která před dvěma týdny přežila masovou střelbu ve škole v texaském Uvalde, při níž zemřelo 19 dětí a dvě učitelky. O závažnosti problému promluvili také rodiče dětí, které střelbu nepřežily.