Jako by na Moravě přistáli mimozemšťané. Sadař zachytil záchranu vinic i polární záři

Nikdy bych nevěřil, že uvidím nad našimi vinohrady silnou polární záři, říká fotograf Radek Severa. Krajinu kolem Kyjova, o které mluví, zná dokonale. Žije tam odmalička a kousek od Svatobořic má meruňkový sad. I proto se mu v posledních týdnech podařily velmi neobvyklé záběry. Kromě polární záře k nim patří také pohledy z dronu na hořící ohně, kterými se vinaři snažili bránit úrodu před mrazy.

Teplé jaro letos přišlo velice brzy, ale pak ho přerušily mrazy. Víno i ovocné sady na jižní Moravě byly v ohrožení a místní se snažili zachránit je před zmrznutím. V krajině se rozhořely ohně, aby zvýšily teplotu vzduchu.

"Když jsem za soumraku viděl krajinu rozzářenou těmi ohýnky, vypadalo to krásně. Naštěstí jsem měl s sebou dron, takže jsem s ním hned vzlétl," říká Radek Severa. "Bylo to už docela za tmy, na hranici možností, časy závěrky už se pohybovaly kolem dvou sekund," vypráví muž, který má sám u Svatobořic-Mistřína meruňkový sad a donedávna tam obhospodařoval i vlastní vinohrad.

Nebylo to poprvé, co se ve vinicích rozhořely ohně. V posledních letech se to kvůli jarním výkyvům počasí stává. "Člověk vůbec netuší, co může přijít a jak to dopadne," popisuje fotograf. I jemu loni pomrzly v sadu meruňky. "Nebyla žádná úroda," posteskne si.

"Stromy jsem ořezal, zmladil jsem je, staré větve jsem chtěl spálit. Ale pak jsem si řekl: co kdyby zase přišly mrazíky? Nechal jsem si je a teď se to hodilo," říká. "Šel jsem do sadu ve čtyři ráno," popisuje a dodává, že ohně mu letos pomohly se záchranou alespoň části úrody.

Od fotografování ohňů ve vinohradech neuteklo zase tak mnoho času a jeho rodný kraj ho překvapil něčím, co by před tím vůbec nečekal. Nad jihomoravskými vinicemi se objevila silná polární záře. "Už předtím se občas vyskytly takové slabší náznaky, párkrát jsem i vyjel a zkoušel to vyfotografovat, ale nikdy z toho nic pořádného nebylo," popisuje.

"Takže když jsem teď zase slyšel, že bude polární záře, moc jsem od toho nečekal," konstatuje. Ale s postupujícím večerem začínalo být jasné, že tentokrát by to přece jen mohlo být jiné. "Nakonec jsem řekl ženě: Nedá se nic dělat, jedu ven," říká Radek Severa. Vyrazil k rozhledně Vyšicko u Mutěnic.

"Kolem deváté nebo půl desáté večer už jsem viděl ve fotoaparátu takový nádech a po desáté to začalo. Byl to hotový koncert, něco naprosto neskutečného. Člověk nevěděl, jestli se má dívat nebo fotit," popisuje. Před pár lety by řekl, že polární záře nad vinohrady je fantasmagorie, ale teď si ji užíval. U rozhledny začalo přibývat lidí a fotografů, proto ještě odjel udělat pár fotografií k nedalekému Jarohněvickému rybníku u Dubňan.

Když pozoruje svůj sad i sady v okolí, má o ně starost a cítí i smutek. "Doufám, že počasí bude lepší," přeje si a vypráví o sadaři z okolí, který neměl v posledních osmi letech žádnou úrodu a rozhodl se meruňky raději zlikvidovat a nahradit něčím jiným.

"Ale polární záře v takové intenzitě by se tady ještě mohla někdy vyskytnout," přeje si fotograf. Mimochodem, v jeho sadu už rostou kromě meruněk i fíky.

Práci Radka Severy můžete sledovat na jeho webových stránkách nebo na Facebooku.