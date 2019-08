před 19 minutami

Národní muzeum v Praze otevírá mezinárodní výstavu k výročí sto let české egyptologie. Multimediální výstava se zaměřuje na běžný život obyvatel starého Egypta a kombinuje tradiční vzácné artefakty s velkoformátovým multimediálním promítáním. Výsledek víc než dvou let příprav českých a italských odborníků můžete zhlédnout a poslouchat do konce ledna příštího roku v hlavní budově Národního muzea.