Pivo z Matfyzu podle čísla pí. Karlova univerzita čepuje studentům vlastní nealko

Do New Yorku v úterý dorazil americký novinář Danny Fenster, jehož minulý týden Barma dosoudila k 11 letům vězení a v pondělí propustila na svobodu. V barmském vězení strávil téměř šest měsíců, v pondělí ho barmské úřady vydaly bývalému americkému vyslanci při OSN Billovi Richardsonovi.

Fenster patřil ke zhruba stovce novinářů a pracovníků médií, kteří byli v Barmě zadrženi po únorovém puči.

"Fyzicky se cítím dobře. Bylo to totéž strádání, jaké člověk zažívá, když je uvězněný. Čím déle se to protahuje, tím víc se bojí, že to nikdy neskončí," řekl Fenster v pondělí novinářům, když po odletu z Barmy přistál v Kataru, odkud se pak vydal do USA. Dodal, že nebyl ve vězení mučen ani trýzněn hlady a že je rád, že je na cestě domů.

Sedmatřicetiletého šéfredaktora nezávislého zpravodajského serveru Frontier Myanmar zatkli v Barmě letos v květnu, když se pokusil odjet ze země. Soud ho shledal vinným z několika trestných činů, včetně podněcování ke vzpouře kvůli údajnému šíření nepravdivých či buřičských informací, kontaktu s nezákonnými organizacemi a porušování vízových nařízení.