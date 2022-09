Rumové pralinky či Kofila. Jak vypadaly obaly známých cukrovinek za normalizace

Stanislav Krámský z Prahy má největší sbírku čokoládových obalů na světě. Na 205 tisíc balení cukrovinek, kakaa i bonboniér skladuje ve čtyřech místnostech na své půdě. Část jeho sbírky je momentálně k vidění v pražském Retro muzeu v Kotvě.

Jedná se z většiny o kultovní cukrovinky ze socialistického Československa, které jsou dodnes k dostání, například Kofila, tyčinka Deli nebo Kočičí jazýčky. "Všechno to pamatuju a všechno jsem to ochutnal. Z obalů z doby socialismu mám ucelenou sbírku od 50. let až do roku 1989," říká sběratel.

Když má Krámský některé obaly víckrát, vyměňuje je s ostatními sběrateli. "Těch je u nás poměrně hodně, všichni čtyři největší sběratelé čokoládových obalů na světě jsou z Česka, a sbírají i cizinci," říká sedmdesátiletý muž. "Je to záliba z dětství, která nám vydržela dodnes, kolegové už jsou taky v letech, jen výjimečně se objeví někdo mladší," směje se.

Krámský není jen vášnivým sběratelem obalů, ale i konzumentem čokolády, kterou si dopřává každý den. "Rád ochutnávám novinky, v posledních letech zejména skvělé čokolády, které se vyrábějí od bobů," říká o metodě bean to bar, kdy se výrobce o čokoládu stará od bobu až po finální tabulku.