Jak bydlí Denisa Barešová. Hvězda Kukaček žije sama v malém bytě s nábytkem z bazaru

Když nestojí na jevišti nebo filmovém place, zašívá se v bytě na pražských Vinohradech. Herečka Denisa Barešová si poprvé od školy užívá, že nežije s žádnými spolubydlícími. Loni sehnala dvoupokojový byt s výhledem do vnitrobloku a vybavila si ho nábytkem z druhé ruky i kousky v chalupářském duchu.

"Mám ráda kvalitní a praktické věci. Nedokážu mít v bytě něco, co je sice na pohled hezké, ale k ničemu to neslouží. Líbí se mi, když už mají věci něco za sebou. Mám k nim pak úplně jiný vztah než k novému vybavení," říká sedmadvacetiletá herečka, kterou diváci znají ze seriálu Kukačky, filmů Promlčeno či Krajina ve stínu.

V bytě na pražských Vinohradech má Denisa dvě místnosti. Sedět u ní v kuchyni je jako ocitnout se u někoho na chalupě. Je tu jídelní stůl v rustikálním stylu, květinové věnce, stará kredenc s příborníkem i vůně čerstvě upečeného koláče.

"Péct jsem začala už ve 14 letech a pořád mě to baví. Momentálně to vnímám jako skvělou terapii a odpočinek. Mám dobrý pocit, když mi pod rukama vzniká něco hmatatelného, a občas z toho je i malý přivýdělek," říká herečka, která párkrát do měsíce dodává sušenky do kavárny Bullerbyn.

Kromě pečení tráví svůj čas čtením knih, posloucháním hudby nebo sledováním filmů. "Je to moje vášeň a zároveň i součást herecké práce. I když film nestojí za nic, člověk si z něj přece něco vezme. Třeba to, že je příšerný," říká s nadsázkou věrná fanynka irské herečky Saoirse Ronanové i zpěváka Harryho Stylese.

V kuchyni má kompostér a v ložnici šatník s oblečením ze sekáče. Snaží se žít udržitelně, a když na ni přijde splín, nahlédne do tarotových karet.

Podívejte se, jak žije herečka Denisa Barešová.