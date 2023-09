Český cyklista sjel z činné sopky. Teď draží obraz z popela, aby pomohl dětem

Cyklista Richard Gasperotti sjel na kole z činné sopky v Guatemale, která chrlila žhavé kameny a popel. Ze sopečného popela, který sportovec z tohoto místa přivezl, vytvořil umělec Werner Bronkhorst obraz. "Právě jde do dražby a získané peníze zamíří zpět do Guatemaly na podporu charitativního programu pro děti," vysvětluje nyní Gasperotti. Online aukce se uskuteční od 8. do 10. září.

Projekt nazvaný Over the Edge se zrodil při Gasperrottiho úspěšném pokusu sjet na kole guatemalskou sopku Fuego, ke které přidal ještě dvě další (Pacaya a Acatenango). Cyklista na místě nasbíral sopečný popel a kamínky a poslal je do Austrálie jihoafrickému umělci Werneru Bronkhorstovi, který z nich vytvořil umělecké dílo. Obraz, který vznikl spojením extrémního sportovního výkonu a originálního malířského postupu, bude nyní vydražen a výnos z prodeje bude použit na dobročinné účely. "A to je na našem společném projektu to vůbec nejlepší," shodují se Gasperotti s Bronkhorstem. Online aukce na webu Airauctioner.com začne 8. září, přihazování skončí 10. září. Snímky ze sopky i výsledné umělecké dílo přinášíme ve fotogalerii.

