Zachránil rozpadlé nádraží v Krušných horách. Opravuje ho o dovolených, spí ve vagonu

Nádraží Kovářská na hřebeni Krušných hor před sedmi lety zachránil Štěpán Macháček s rodinou. Budova dlouho chátrala, chyběl jí strop i kus střechy. Kovářskou čekal stejný osud jako postihl většinu drážních staveb v horské oblasti. Demolici se ale rodině podařilo zvrátit, a i když žije v Egyptě, při návštěvě Česka mění ruinu na nový domov. Postel i kuchyň má prozatímně ve vagonu na kolejích.

Štěpán Macháček žije dlouhodobě s rodinou v Káhiře, kde momentálně pracuje jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. K obci Kovářská má vztah už od svého dětství, ale teprve před pár lety se mu podařilo získat v ní nemovitost, a že je hned u kolejí, vůbec nevadilo.

"To místo je magické a máme rádi i okolní přírodu. Když jsme to koupili, byl to zapomenutý kout mezi Měděncem a Klínovcem. Teď se doba změnila, během covidu začali lidé jezdit i sem a během procházek na opravenou zříceninu Vápenka se nás často ptali, jestli se tu v okolí nedá ještě něco koupit," říká Macháček, který k nádraží před pár lety přikoupil i staré vagony, takzvané hytláky, pro převoz posádky nebo zavazadel a za pomoci architekta jeden z nich proměnil v útulné bydlení.

"Zachránili jsme je hrobníkovi z lopaty. ČD Cargo je chtěla dát do šrotu. Omrzelo nás spaní ve stanu a i kvůli dětem jsme hledali možnost, jak být navečer v suchu a ve větším pohodlí. Jeden z vagonů jsme s pomocí architekta a řemeslníků zrekonstruovali, a když jsme v Čechách, využíváme ho k přespání."

Teď ale rodina odjíždí zpět do Egypta a ráda by, aby vagon neosiřel. Přes rok ho proto chce Macháček nabízet jako ubytování lidem, kteří mají rádi samotu a romantiku hor. Podívejte se, kde brzy budete moct přespat.