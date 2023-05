Lepší videohra za poslední dekádu nevyšla. Nová Zelda je přelomová

Vydání Zeldy je pro videoherní průmysl i fanoušky událost srovnatelná s mistrovstvím světa ve fotbale. Uspokojit šestileté čekání na pokračování Breath of the Wild, které se stalo jedním z nejlepších dílů celé série a (oprávněně) sbíralo všemožná ocenění, proto bylo takřka nemožné. Přesto se to novince s podtitulem Tears of the Kingdom povedlo.

Svědčí o tom jak nadšené kritiky - hra sbírá známky s absolutním hodnocením -, tak obrovské prodeje. Za tři dny se Tears of the Kingdom prodalo přes 10 milionů kopií, a to vyšla pouze na jedné konzoli.

Hráči zatím marně hledají výraznější chyby ve hře a kromě občasného propadu plynulosti je Tears of the Kingdom bezchybná. Což je při výkonu šest let starého Switche něco jako sci-fi. Titul byl přitom hotový už loni v březnu, ale Nintendo se rozhodlo věnovat více než rok jeho "vypiplání". V branži naprosto bezprecedentní krok, který jen podtrhuje filozofii Nintenda a důvěru v jeho exkluzivní hry.

Do stejného Hyrule dvakrát nevstoupíš

Tears of the Kingdom na první pohled opravdu vypadá jako šest let starý předchůdce, který poprvé zasadil záchranu princezny Zeldy a dobrodružný příběh Linka do otevřeného světa království Hyrule. Zdánlivá podobnost je ale to jediné, co oba tituly spojuje. Breath of the Wild byla jízda na motokáře, Tears of the Kingdom je závod ve formuli 1.

Nová Zelda graficky nemá šanci konkurovat hitům na PlayStationu nebo PC, ale všichni ostatní mohou jen s otevřenou pusou pozorovat, jak je vůbec možné vymodelovat tak složitý, komplexní a perfektně fungující systém s bezchybnou fyzikou, ve kterém se Link pohybuje nejen po zemi, ale nově i po nebeských ostrovech a rozsáhlých podzemních labyrintech a jeskyních.

K ruce má řadu schopností, díky kterým dokáže doslova vracet předměty v čase, spojovat nejrůznější věci, a stavět si tak dopravní prostředky, rakety nebo třeba roboty, a modifikovat zbraně. Čím méně hráči o nových mechanikách a příběhu Zeldy vědí, tím intenzivnější zážitek a překvapivější objevování nových mechanik a zákoutí Hyrule je čeká.

I proto Nintendo netlačilo na bombastická oznámení nové dílu a mezi hráče pustilo jen dva trailery. Reakce byly ale natolik vlažné, že to společnost překvapilo, a rozhodla svůj přístup přehodnotit. "Lidé se nedokázali zorientovat v herních prvcích a v tom, kde by mohla být zábava," řekl deníku The Washington Post producent Zeldy Eiji Aonuma. Vysvětlil proto herní koncepty ve 13minutové ukázce. Zabralo to na výbornou a předobjednávky se raketově zvedly.

Psát o nové Zeldě je vlastně absurdní. Stejně tak sledovat videa z jejího hraní. Zážitek je natolik nepřenositelný, že je nutné jej osobně prožít. Tears of the Kingdom totiž zaslouží absolutorium. Není to bezchybná hra, ale bezchybně dělá všechno, co dělá hry hrami. Za posledních deset let se tomuto etalonu nikdo nepřiblížil.