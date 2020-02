Velké uši i rty. Modelka bojkotovala módní přehlídku, vadily jí rasistické doplňky

Newyorský Fashion Institute of Technology se omluvil za módní přehlídku svých studentů, která byla označena za rasistickou. Modelky měly velké plastové rty, uši, které připomínaly opičí, a výrazné umělé obočí.

Kontroverzní módní přehlídka v New Yorku | Foto: Profimedia.cz

Módní přehlídka absolvujících studentů Fashion Institute of Technology, která se konala v první polovině února, byla kvůli netradičním doplňkům označena za rasistickou. Obvinění přišlo zejména ze strany afroamerické modelky Amy Lefévreové, která odmítla plastové doplňky obléknout, a přehlídku absolvovala bez nich.

"Řekla jsem pořadatelům, že se s těmito kousky cítím velice nepříjemně a že jsou prostě rasistické," svěřila se Lefévreová pro web New York Post. Odpovědí jí však bylo, že se má na 45 vteřin přemoct a přehlídku absolvovat.

"Doslova jsem se třásla, nemohla jsme se kontrolovat. V životě jsem se takhle necítila," popsala. Lefévreová, která působí v modelingu čtyři roky, tvrdí, že přes všechny zvláštnosti při přehlídkách se s něčím takovým ještě nesetkala.

Když se informace o přehlídce a modelčino svědectví rozšířily na sociálních sítích, čelila škola kritice. Ředitelka Joyce Brownová vydala pod tlakem omluvné prohlášení, v němž stálo, že přehlídka vyvolala nešťastné reakce. Vysvětlila, že show neměla mít rasistický podtext. "Bohužel jsme v tomto případě selhali a nerozpoznali jsme, že by toto kreativní řešení mohlo mít negativní dopady," dodala.

Vedoucí ateliéru moderního uměleckého módního designu, jenž akci pořádal, se pak omluvil přímo Lefévreové. "Nebylo naším záměrem, aby byla naše přehlídka vnímána jako rasistická nebo aby se kvůli ní lidé cítili nepříjemně. Ale chápu, proč k tomu došlo," omluvil se Jonathan Farmer.

Módní přehlídka evokovala formu divadelního make-upu známou jako blackface, který karikoval černochy. Stal se populárním během 19. století, ale užíval se ještě ve druhé polovině století 20. Až do roku 1978 bylo možné jej vidět v pořadu BBC The Black and White Minstrel Show.