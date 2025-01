V mrazu mizí jejich superschopnost, pochvaluje si šéfka boje s hlodavci v New Yorku

V mrazivém počasí uplynulého týdne se mnoho obyvatel New Yorku třáslo zimou, stahovalo se před ní do útulných míst a cítili se vyčerpaní. Včetně potkanů, kterých je ve městě mnoho. Potkani jsou vystresovaní a potlačují rozmnožování, což je jejich "superschopnost", uvedla městská krysařka. Píše o tom agentura AP.

Nejlidnatější město Spojených států bylo ušetřeno extrémně studeného vzduchu ze středozápadu, nemluvě o šoku z rekordní sněhové nadílky na jihu země. Ale teploty v pondělí dosahovaly minus tří stupňů Celsia a v úterý a středu zhruba minus sedmi, což je hluboko pod průměrem.

Taková zima má na známé hlodavce v New Yorku mrazivý účinek. Podporuje ale snahy se jich zbavit, říká newyorská "potkaní carevna" Kathleen Corradiová. "Potkany zima stresuje. Zahání je do nor," uvádí. "Takže se musíme dvakrát tolik snažit, když teď před chladem utíkají do tepla," dodává.

Potkan se neukládá k zimnímu spánku, omezuje ale svoji aktivitu, pokud je delší dobu mrazivé počasí. Hlodavci navíc přicházejí o zdroje potravy, protože lidé jsou méně venku, a tudíž vyhazují málo obalů od jídla a dalších věcí, na kterých si potkani na ulicích pochutnávají, vysvětluje Corradiová.

To vše způsobuje, že jsou potkani vystresovaní a potlačují rozmnožování, což je "skutečně jejich superschopnost", dodala. Potkani se mohou rozmnožovat mnohokrát ročně, v podstatě kdykoli jsou k tomu vhodné podmínky, i když nejplodnější bývají od jara do podzimu.

Za teplem jdou i do aut

Profesor ekologie z Drexelské univerzity Jason Munshi-South, který zkoumal newyorské potkany, říká, že ti, kteří jsou schovaní v tunelech metra, kanálech, dírách či jiných zákoutích, mohou zimu poměrně úspěšně přečkat.

Potkani, kteří si nezajistili úkryt, se mohou vydat na neobvyklá místa, jako například pod kapoty aut k blízkosti motoru. Nebo do lákavého sklepa? Možná, pokud je majitelé budov pečlivě nezablokovali.

Podle Munshiho-Southa ale některá zvířata pravděpodobně umrznou, především pokud jsou již nemocná, podvyživená nebo jinak oslabená. "Drsné zimy, které zatím zažíváme, udrží potkaní populaci na nižší úrovni, pokud budeme mít trvale chladná, mrazivá období," uvedl.

To vše podle Corradiové nahrává newyorským bojovníkům s potkany dlouho předtím, než nastanou teplé měsíce.

Žádný oficiální údaj o počtu potkanů v New Yorku neexistuje, ale nikdo nepopírá, že jich tu je už dlouho hodně. Střídající se městské správy už k jejich odstranění nebo alespoň snížení jejich počtu vyzkoušely různé přístupy.

Současný starosta New Yorku Eric Adams, který sám bojoval s hlodavci u sebe doma v Brooklynu, vytvořil funkci Corradiové - která se oficiálně nazývá ředitel boje s hlodavci - asi před dvěma lety. Jeho správa také vyžaduje "kontejnerizaci" odpadu. To znamená, že místo toho, aby se plastové pytle plné odpadků vršily na krajích chodníků, musí být odpad z domácností a firem uložen v uzavíratelných nádobách.