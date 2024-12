Neviditelná část války na Ukrajině

Denně sledujeme zprávy o situaci na bojišti, o posunech fronty a o tom, kdo a jak Ukrajině pomáhá.

Méně často se však dozvídáme o jedné z největších humanitárních krizí moderní doby, která zasahuje miliony obyvatel, především žen a dětí. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a českých dárců realizuje CARE ve spolupráci s lokálními partnery projekty, které pomáhají obětem války nalézt stabilitu a důstojnost.

Obnova domovů před zimou

Jedním z klíčových projektů je pomoc domácnostem s lehkými opravami, jako jsou opravy oken, střech a zateplení, aby domy byly připravené na zimu. Díky této podpoře má téměř 50 domácností v oblastech Maryanske, Pavlohrad a Novomokovsk možnost zůstat v teple a pod vlastní střechou. Nemusí hledat útočiště v uprchlických centrech a mohou si i v těžkých podmínkách uchovat základní soběstačnost.

Práce však probíhají pomalu - časté ostřelování a rizika v terénu znamenají, že opravy musejí být občas odloženy. Týmy CARE na místě zároveň hledají nové lokality a pracují pod tlakem posouvající se frontové linie.

Komunitní centra a mobilní týmy

Další důležitou součástí pomoci je rekonstrukce komunitního centra v Petrykivce, Dnipropetrovské oblasti. Centrum poskytuje psychosociální podporu, právní poradenství a zájmové aktivity. Mobilní týmy složené z psychologů, sociálních pracovníků a právníků navštěvují i vzdálenější oblasti a denně pomáhají lidem, kteří ztratili domov a bezpečí.

Příběh Viktorie: Boj za důstojnost

Victoria, 38letá matka z Doněcké oblasti, přišla o všechno - domov, rodinu i bezpečí. Její život se změnil v noční můru, když válka zasáhla nejen jejich domov, ale i jejího manžela. "Byl to dobrý člověk, pracovitý. Proto jsem se do něj zamilovala. Ale po ztrátě našeho domova se začal měnit. Nejprve si vyléval zlost na mém starším synovi, pak na mně," sdílí Victoria.

Situace se zhoršila do té míry, že Victoria musela opakovaně volat policii. Zlom nastal, když její devítiletá dcera Marta vzala situaci do svých rukou. "Marta pochopila, že to musí nahrát, a utíkala k sousedům pro pomoc. Zavolala přítele a vytočila policii. Bylo to strašné. Plakala a třásla se strachy, ale věděla, že to musí skončit."Victoria s dcerou tehdy opustila dům a začala nový život. "Nejtěžší bylo se nevrátit. Byla jsem zoufalá a manžel mě přesvědčoval, že už se to nestane. Ale věděla jsem, že tam nikdy nenajdu klid."

Dnes žije s dcerou v pronajatém bytě, kde se snaží najít rovnováhu mezi prací a péčí o dítě. "Nemohu ji nechat samotnou, ani během online výuky. Není to bezpečné," vysvětluje. Přestože situace zůstává náročná, našla Victoria podporu v organizacích CARE a Avalyst. "Psychologická pomoc mi otevřela oči a pomohla mi uklidnit se. Dokázala jsem začít znovu."

Genderové násilí: Neviditelná část války

Victoria je jednou z mnoha žen, jejichž příběhy zůstávají neviditelné. Genderově podmíněné násilí postihuje tisíce obětí - od začátku války CARE pomohlo více než 95 000 lidem. V prvních šesti měsících roku 2024 bylo zaznamenáno přes 97 000 hlášení o genderovém násilí a zahájeno více než 8 000 trestních řízení za domácí násilí, to je nárůst o více než 80% oproti předešlému roku.

Pomoc, která mění životy

Podpořte projekty zahraniční pomoci. Společně můžeme zajistit nejen základní humanitární pomoc, ale také psychologickou a právní podporu těm, kdo to nejvíce potřebují. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Odkaz na formulář: https://www.darujme.cz/projekt/1205952

Projekty v Ukrajině realizuje CARE Česká republika díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR.