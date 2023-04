Nejvyšší rozhledna v Česku se dívá do krajiny už pět let. Je na uhelné elektrárně

Už pět let se návštěvníci nejvyšší oficiální české rozhledny kochají pohledem do okolního kraje. Prosklená vyhlídka s přístupným ochozem je situovaná na pravé věži kotelny nového zdroje v uhelné elektrárně Ledvice u Bíliny na Teplicku. Přístupná je každému.

Obě věže mají podpůrnou funkci pro kotelnu. K výtahu vede zvláštní trasa mimo výrobní a ostatní provozní technologie. Po krátkém proškolení s průvodcem se návštěvníci na rozhlednu dostanou v maximálně desetičlenné skupině. Nahoru nesmí nikdo, komu ještě nebylo šest let, do 15 let smí člen výpravy na vyhlídku jen v doprovodu dospělého.

Rozhledna mezi Bílinou, Duchcovem a Teplicemi vábí turisty od 20. května 2018. Z výšky uvidí důl Bílina, ale i další dominanty. Komentované exkurze areálem elektrárny se konají každou sobotu od 11 a 13 hodin a ve čtvrtek od 16 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout exteriér provozu v doprovodu odborného průvodce. Seznámí se například s malými vodními turbínami Protur, které dokladují, že i v uhelné elektrárně umí vyrábět bezemisní energii.

Vedle vyhlídky je velkým lákadlem také kotelna s mlýny na drcení uhlí či venkovní pohled do chladicí věže. Na exkurzi je nutné registrovat se předem, a to telefonicky na čísle 411 102 313, případně e-mailem: [email protected]